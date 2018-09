Kleiner Crash bei Wirecard!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wer am Mittwoch Nachmittag Spiegel Online besuchte, fand an erster Stelle prominent platziert eine Story zum Börsenwunder Wirecard. Wenige Stunden später hat der Kurs einen kleinen Dämpfer bekommen. In der Schlussauktion werden massiv Aktien auf den Markt geworfen und die Aktie geht in den Keller. Zeitweise war Wirecard zu 172 Euro erhältlich. Gegen 17:45 notiert die Aktie knapp über 180 Euro. Über 300.000 Aktien wechselten zum Börsenschluss den Besitzer. Wir verweisen auf unseren WELT-Beitrag mit mahnenden Worten sowie unser Video vom Dienstag.

