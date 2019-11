Kirkland Lake schluckt Detour Gold – Nächster Mega-Deal im Goldsektor

Finanztrends Video zu Barrick Gold



mehr >

Der nächste Paukenschlag! Der kanadische Goldproduzentnutzt seinen starken Aktienkurs und übernimmt Mitbewerberfür rund 4,9 Mrd. Dollar in Aktien! Damit setzt sich die Konsolidierungswelle im Goldminensektor fort.Detour betreibt die Detour Lake-Mine im Nordosten der kanadischen Provinz Ontario. Der Deal bewertet das Unternehmen mit 27,50 Dollar pro Aktie, was einen Aufschlag von 24% im Vergleich zum Detour-Schlusskurs vom vergangenen Freitag bedeutet.Spekulationen um weitere Konsolidierungsbestrebungen in der Branche gab es, seit im vergangenen Jahr Newmont Mining (WKN 853823) Konkurrent Goldcorp übernahm und der ehemalige Branchenprimus Barrick Gold (WKN 870450) sich Randgold Resources einverleibte. Diese Deals schufen Goldgesellschaften, gegen die der Rest der Branche sich geradezu winzig ausnimmt und führten dazu, dass kleinere Goldproduzenten darüber nachzudenken begannen, ob nicht eine Konsolidierung nötig sei, um in den Augen der Aktionäre nicht irrelevant zu werden.Die Detour-Aktionäre sollen 0,4343 Kirkland Lake-Aktien pro Detour-Aktie erhalten, hieß es in der heutigen Mitteilung. Nach Abschluss der Transaktion werden die aktuellen Kirkland Lake-Aktionäre rund 73% an der neuen Gesellschaft halten und die Detour-Aktionäre den Rest. Die Aktien von Kirkland Lake waren in den letzten drei Jahren um über 800% gestiegen, da die Gewinne des Unternehmens geradezu explodierten. Entsprechend verfügt Kirkland Lake jetzt über eine gute Ausgangslage, um zu expandieren.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.