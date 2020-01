Kirkland Lake Gold glänzt mit Produktionsrekord

Weitere Suchergebnisse zu "Kirkland Lake Gold":

Wieder einmal kann Goldproduzentglänzen. Wie der Konzern heute mitteilt, erreichte der Goldausstoß des vierten Quartals 279.742 Unzen, was einen Anstieg von 21% im Vergleich zum letzten Quartal 2018 bedeutet (231.217 Unzen). Auch gegenüber dem dritten Quartal des vergangenen Jahres, in dem 248.400 Unzen des gelben Metalls gefördert wurden, ergab sich somit ein deutlicher Anstieg.Im Geschäftsjahr 2019 produzierte Kirkland Lake damit 974.615 Unzen Gold, was ebenfalls einen Rekord sowie ein Plus von 35% gegenüber den 723.701 Unzen Gold aus dem Fiskaljahr 2018 darstellt.Wieder einmal war es dabei die Fosterville-Mine in Australien, die alles überragte. Sie steuerte allein im vierten Quartal 191.893 Unzen Gold bei und damit 54% mehr als im dritten Quartal 2019. Auf das Gesamtjahr gesehen fiel der Produktionsanstieg mit 74% auf 619.366 Unzen sogar noch deutlicher aus. Die Produktion auf der kanadischen Macassa-Mine lag im vierten Quartal hingegen nur bei 56.379 Unzen Gold nach 62.945 Unzen in den vorherigen drei Monaten. Insgesamt kam Macassa 2019 auf 241.297 Unzen des Edelmetalls, was minimal über den 240.126 Unzen des Vorjahres lag. Hinzu kamen im vierten Quartal noch einmal 31.469 Unzen aus dem Holt-Komplex nach 27.128 Unzen im Septemberquartal. Holt steuerte damit 113.952 Unzen zum Gesamtergebnis des Jahres 2019 bei.Wie Kirkland Lake zudem berichtete, konnte man im vierten Quartal die hochgradige Goldvererzung der Swan Zone um 80 Meter ausdehnen und die Kontinuität des Goldsystems Phoenix 950 Meter im Abfallen von der Swan Zone bestätigen. Darüber hinaus identifizierte man Vererzung in der Cygnet Zone über eine Streichlänge von 650 Metern und 550 Meter im Abfallen auf Robbin’s Hill mit sichtbarem Gold. Die Ergebnisse von Robbin’s Hill würden darauf hindeuten, so das Unternehmen, dass diese Zone zu einer zweiten Abbaufront von Erz für Fosterville werden könnte.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.