Kirkland Lake Gold: Auf der Jagd nach neuen Projekten

Goldproduzent Kirkland Lake Gold (WKN A2DHRG) ist auf der Suche nach neuen Projekten, um sein Portfolio von hochgradigen Minen in Australien und Kanada zu erweitern. Das teilte das Unternehmen im Rahmen der Diggers and Dealers-Konferenz mit. Das Unternehmen verfügt angesichts des starken Goldpreises mittlerweile über eine prall gefüllte Kriegskasse.

Kirkland Lake saß Ende Juni auf Cash in Höhe von 470 Mio. USD nach 332 Mio. USD zum Ende des vergangenen Jahres. Unter der Leitung des Unternehmens ist die Fosterville-Goldmine nahe Bendigo in Australien von einem Produzenten von rund 100.000 Unzen Gold pro Jahr, der gerade die eigenen Kosten deckte, zur Mine mit den niedrigsten Kosten Down Under geworden. Die Produktion für das laufende Jahr wird auf 570.000 bis 610.000 Unzen Gold zu so genannten all-in sustaining costs (AISC) von nur 316 USD pro Unze geschätzt, erklärte Kirklands Vice President Australien Ian Holland.

Das Unternehmen stieg 2016 in die Reihe der mittelgroßen Produzenten auf, nachdem man Fosterville durch die Übernahme von Newmarket Gold für 764 Mio. USD in Aktien erwarb. Seitdem ist die Marktkapitalisierung von Kirkland Lake angesichts der herausragenden Performance von Fosterville und der Macassa-Mine in Kanada (122.000 Unzen Gold zu AISC von 686 USD/Unze) sowie des steigenden Goldpreises auf mehr als 13 Mrd. CAD angestiegen.

Herr Holland erklärte nun auf der Diggers and Dealers, dass man auf der Suche nach Entwicklungsprojekten sowohl in Australien als auch Kanada sei – und zwar nach Projekten, die das Potenzial hätten, um die 300.000 Unzen Gold pro Jahr zu fördern.

Angesichts der Goldpreisrallye dieses Jahres sei es schwieriger geworden, unterbewertete Assets zu finden, doch sehe man immer noch Möglichkeiten bei Juniors, die Probleme hätten, das nötige Kapital aufzunehmen, um eine neue Mine zu errichten.

Kirkland Lake ist an den in der australischen Region Pilbara tätigen Explorern De Grey Mining (WKN 633879) und Novo Resources (WKN A1JG38) beteiligt und Herr Holland erklärte, man denke über weitere, direkte Beteiligungen an Juniors nach, die das Potenzial hätten, eine „bahnbrechende“ Entdeckung zu machen.



