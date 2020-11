Kinross Gold legt starke Zahlen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

Kinross Gold (TSX K / WKN A0DM94) hat im dritten Quartal 2020 einen leichten Produktionsrückgang verbucht. Statt 608.033 Unzen Goldäquivalent im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nun 603.312 Unzen.



Das, so der Konzern, lag an einem geringeren Ausstoß der Minen Paracatu, Maricunga und Kupol, der allerdings durch einen Produktionsanstieg auf den Minen Fort Knox und Bald Mountain so gut wie ausgeglichen wurde. Verkauft hat Kinross dem Quartalsbericht zufolge 588.559 Unzen Goldäquivalent nach 592.689 Unzen im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.



Wie Kinross zudem mitteilte, verzeichnete die Tasiast-Mine im August einen Produktionsrekord und lieferte im Septemberquartal so 103.065 Unzen Goldäquivalent ab. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 93.865 Unzen. Kinross liegt auf Tasiast eigener Aussage zufolge zudem im Plan bei der Kapazitätserweiterung des Durchsatzes auf zunächst 21.000 Tonne pro Tag Ende des kommenden Jahres und dann 24.000 Tonnen täglich Mitte 2023.





Insgesamt, erklärte Kinross weiter, liege man ebenfalls im Plan, um die ursprüngliche Produktionsprognose für 2020 zu erreichen, aber auch die Prognosen für Umsatzkosten pro Unze, all-sustaining costs (AISC) und Investitionsaufwendungen – trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie.Kinross meldete einen Nettogewinn für das dritte Quartal in Höhe von 310,2 Mio. Dollar oder 25 Cents pro Aktie nach 104 Mio. Dollar oder 8 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Wie der Konzern zudem bekannt gab, stieg der bereinigte, operative Cashflow um 86% auf 549,6 Mio. Dollar. Wie CEO J. Paul Rollison darüber hinaus mitteilte, beschloss Kinross das Quartal mit rund 935 Mio. Dollar in bar und einer Gesamtliquidität von 2,5 Mrd. Dollar.Der Konzern kündigte zudem eine Quartalsdividende von 3 Cents pro Aktie an. Bereits im September hatte Kinross eine Dividende angekündigt und teilte mit, dass man plane, eine regelmäßige Quartalsdividende zu zahlen.