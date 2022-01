Kingman Minerals: Gold- und Silberbohrung eröffnet neues Explorationsgebiet auf Mohave

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Über den Jahreswechsel hat Kingman Minerals (WKN A2P21P / TSXV KGS) Ergebnisse aus der zweiten Bohrphase auf dem Mohave-Projekt in Arizona vorgelegt. Dabei stieß man sowohl auf erhöhte Gold- als auch Silberwerte.



Allerdings gingen die Arbeiten langsamer voran als geplant – vor allem auf Grund Pandemie bedingter Herausforderungen –, sodass die Bohrungen nun erst einmal ausgesetzt wurden. Entsprechend konnten nicht alle angestrebten Ziele abschließend getestet werden. Zwei der teilweise abgeschlossenen Bohrungen allerdings (MH-07 und MH-08) sollen 2022 wieder aufgenommen und bis in die angesetzte Zieltiefe vorangetrieben werden.



Kingman will mit insgesamt 24 bereits genehmigten Bohrlöchern die Fortsetzung des Adersystems auf Mohave weg vom Gebiet des Rosebud-Schafts nachweisen und einige tiefere Ziele testen, von denen man annimmt, dass sie innerhalb der Rosbud-Claims zu finden sind.



Auf jeden Fall stieß die Company mit Bohrloch MH-06 auf beide Adersysteme, wobei die East-Ader 0,7 Gramm Gold und 132 g/t Silber erbrachte. In der West-Ader stieß Kingman auf 4,3 g/t Gold und 68,3 g/t Silber. Damit hat Kingman die Adern von den Grubenfeldern aus nach Südosten ausgeweitet. Bislang war dort keine Mineralisierung bekannt, sodass MH-06 ein komplett neues Gebiet für die zukünftige Exploration des Mohave-Projekts erschließt!



Die Kernbohrung MH-07, deren Zieltiefe mit 610 Metern angesetzt war, wurde bei einer Tiefe von 361 Metern vorübergehend ausgesetzt. Als Grund führte Kingman auch „eskalierende“ Bohrkosten an. Obwohl das Bohrloch noch nicht abgeschlossen ist, deuten eine Porphyr-Intrusion aus dem Tertiär und eine damit verbundene Alteration im unteren Teil des Bohrlochs auf die Möglichkeit hin, dass sich in der Tiefe ein größeres Mineralisierungssystem befinden könnte.



Fazit: Die entstandenen Verzögerungen sind bedauerlich, doch gehen wir davon aus, dass die Arbeiten auf dem Mohave-Projekt in absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden. Die Ergebnisse von Bohrloch MH-06 betrachten wir jedenfalls als ermutigend, insbesondere da sie ein bis dato „jungfräuliches“ Gebiet eröffnen. Wir werden weiter berichten



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Kingman Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen einer dritten Partei, die Kingman Minerals vertritt und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für ihre Berichterstattung entgeltlich entlohnt.