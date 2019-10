Kibaran Resources will sich künftig in EcoGraf Limited umbenennen

Kibaran Resources (ASX: KNL; FRA: FMK) will sich auf der kommenden Hauptversammlung am 29. November nach der 100prozentigen Tochtergesellschaft EcoGraph in „EcoGraph Limited“ umbenennen. Man wolle durch die Namensänderung das Signal an die Investoren und an die späteren Kunden senden, dass das Unternehmen für die verantwortungsvolle und umweltfreundliche Produktion von Batterie-Graphitprodukten stehen will, hieß es in einem Brief des Vorstands. Der neue Name soll für eine bessere Sichtbarkeit des Markennamens stehen und die besonderen USPs auf den ersten Blick hervorheben.

Managing Director Andrew Spinks erinnerte daran, dass das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren 25 Mio. USD investiert hat, mit denen zwei Geschäftsmodelle für Graphit im Upstream- und im Downstreamgeschäft entwickelt wurden, zunächst das Epanko Bergbauprojekt in Tansania und anschließend die EcoGraph Reinigungstechnologie. Inzwischen habe man für die umweltfreundliche Reinigung von Naturgraphit durch die EcoGraph-Technologie ein entsprechendes Patent beantragt. EcoGraph verzichtet bei der Reinigung von Naturgraphit auf die Verwendung von Flusssäure, die als besonders gefährlich gilt. Aktuell werden noch 100 Prozent des für Batterien verwendeten Naturgraphits in China durch die Verwendung von hochgiftiger Flusssäure gereinigt. Das Marktvolumen liegt Schätzungen zufolge bei mehr als 100.000 Tonnen gereinigtem Naturgraphit pro Jahr. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Nachfrage an gereinigtem, sphärischen Batteriegraphit in den kommenden Jahren auf bis zu 800.000 Tonnen pro Jahr steigen könnte.

Spinks hob hervor, dass auch die Lagerstätte Epanko selbst besonders strengen Auflagen genügt. Das Epanko-Graphit-Projekt sei intensiv geprüft worden und genüge als eines der ganz wenigen Projekte in Afrika den so genannten Äquatorprinzipien, einem Regelwerk der Weltbank zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards im Bereich der Projektfinanzierungen. Epanko sei von den unabhängigen technischen Ingenieuren SRK Consulting (UK) in allen technischen Aspekten genehmigt worden. Es sei festgestellt worden, dass das Projekt allen Leistungsstandards der International Finance Corporation für die Sozial- und Umweltplanung sowie den Anforderungen an die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe genügt.

Spinks äußerte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen die angestrebte Darlehensfinanzierung durch die deutsche KFW-Ipex Bank realisieren kann. Leider hätten die Entwicklungen in Tansania die Finanzierung verzögert, aber es zeichne sich nun endlich eine Beilegung des Konflikts zwischen der tansanischen Regierung und dem Bergbaukonzern Barrick Gold ab. Von dieser Einigung, die im besten Fall wohl schon Anfang November erfolgen könnte, erwarte man sich eine Signalwirkung für die Bankfinanzierung des Epanko Graphitprojekts, so Spinks.



