Kibaran Resources bereitet Offtakes für EcoGraph-Prozess vor

Voraussichtlich bis Januar 2020 willin laufenden Tests ermitteln, welche unterschiedlichen Qualitäten von Rohgraphit sich am besten für seinen innovativen EcoGraph-Reinigungsprozess eignen. Auf dieser Grundlage will Kibaran dann endgültige verbindliche Kaufverträge (Offtake-Verträge) abschließen, die ihrerseits wiederum eine Voraussetzung für die Fremdfinanzierung sind, die das Unternehmen für sein Downstream-Geschäft anstrebt.Ursprünglich war die umweltschonende Produktion von Batteriegraphit durch das EcoGraph-Verfahren nur für das unternehmenseigene Graphit aus Tansania vorgesehen gewesen. Inzwischen hat Kibaran sein Angebot auch auf die Behandlung von Fremdgraphit ausgeweitet und möchte die Reinigung von Naturgraphit zu hochreinem Batteriegraphit als Dienstleistung für Dritte anbieten. Kibaran ist damit ein Vorreiter in der Graphitindustrie. Derzeit wird Ausgangsmaterial aus verschiedenen Quellen hinsichtlich bestimmter Eigenschaften untersucht. Dazu gehört die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts, der Asche, der flüchtigen Bestandteile, der Klopfdichte und die Partikelgrößenverteilung. Ebenso gemessen wird die Prozesszeit, der Energieverbrauch, die Ausbeute und die Partikelgrößenverteilung durch mechanische Formgebung. Diese Tests liefern wichtige Hinweise auf gewünschte Eigenschaften wie spezifische Oberfläche, Dichte und Partikelgrößenverteilung.Die Reinigungstests liefern außerdem Daten zum Verbrauch von Chemikalien und Energie sowie zu Kohlenstoffgehalt, Bestandteilen der Asche und dem pH-Wert. Darüber hinaus werden elektrochemische Tests für die Leistung in Lithium-Ionen-Batterien durchgeführt wie so genannte C-Rate-Tests, die Effizienz des ersten Zyklus sowie der Zykluskapazität.Kibaran betont, dass bei der Auswahl geeigneter Graphitqualitäten auch der ökologische Fußabdruck jeder Quelle beurteilt wird, da dies eine wichtige Anforderung für die Endkunden sei. Die Aufrechterhaltung einer verantwortungsbewussten Lieferkette betrachtet Kibaran als wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei seinem Plan, eine glaubwürdige, umweltfreundliche, alternative Quelle für Batteriegraphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu liefern.Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um im ersten Halbjahr 2020 eine endgültige Investitionsentscheidung für den Standort Kwinana nahe Perth zu treffen.