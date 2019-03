Kibaran: Kundentests mit EcoGraf bringen außergewöhnliche Ergebnisse

Die australische Graphitgesellschaft Kibaran Resources (WKN A1C8BX / ASX KNL) hat ein proprietäres, umweltfreundliches Verfahren zur Herstellung von batteriefähigem Graphit (Kugelgraphit) entwickelt, das Ausgangsmaterial aus verschiedenen Graphitlagerstätten verwenden kann. Eine Pilotanlage ist bereits in Betrieb und das Unternehmen hat auch schon den Antrag auf ein entsprechendes, internationales Patent eingereicht.

Natürlich arbeitet Kibaran fortlaufend an der Optimierung des EcoGraf genannten Verfahrens und testet zudem das Endmaterial bei potenziellen Kunden. Und von dieser Seite gab es nun äußerst erfreuliche Neuigkeiten, denn wie das Unternehmen heute mitteilt, haben Untersuchungen führender europäischer Hersteller von Kohlenstoffprodukten herausragende Ergebnisse erbracht! Dabei wurde bestätigt, dass Kibarans Reinigungsprozess erfolgreich hoch reines Graphit höchster Qualität produzieren kann, das in einer ganzen Reihe von technologisch anspruchsvollen Anwendungen, die hervorragende Leitfähigkeit verlangen, zum Einsatz kommen kann.

Diese Resultate stärken die Positionierung des EcoGraf-Verfahrens im Wettbewerb und stützen die Pläne des Unternehmens, die Etablierung einer ersten Produktionsanlage zu beschleunigen!

Die Tests sind eine Ausweitung des Pilotprogramms, das 2018 in Deutschland zur Herstellung von Kugelgraphit durchgeführt wurde und das sich auf den wachstumsstarken Markt für Lithium-Ionen-Batterien konzentrierte. Sie bestätigen die Chance, zusätzlichen Nachfrage im Markt für hochreines Graphit zu bedienen. Wie Kibaran dabei ausführte, seien deutsche Industriegesellschaften in diesem Markt führend, der unter anderem Batterien, leitende Beschichtungen, pulverförmige Metalle, synthetische Diamanten, Kohlebürsten und erweiterte Polystyroldämmungen umfasse.

Auf jeden Fall, so Kibaran, liefern die Tests der potenziellen Kunden zusätzliche Bestätigung der Flexibilität und Effizienz des Verfahrens, unterschiedliche Ausgangsmaterialien, zur kosteneffizienten Herstellung hochreiner Produkte zu verwenden. Schade ist, dass die Gesellschaften, die diese Tests durchgeführt haben, auf Grund des hohen Konkurrenzdrucks ungenannt bleiben wollen. Positiv ist aber, dass sie laut Kibaran nun Großproben für weitere Tests in Verbindung mit Gesprächen über potenzielle Abnahmevereinbarungen und Investitionen angefordert haben!

Kibaran zeigt sich jedenfalls ermutigt und will bereits bis April Ingenieursstudien zur Errichtung einer kommerziellen EcoGraf-Anlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen abgeschlossen haben. Es geht also voran mit diesem Geschäftszweig, während das Unternehmen – und seine Aktionäre – darauf warten, dass es Neuigkeiten zum Graphitprojekt Epanko in Tansania gibt. Zu diesem existiert bereits eine positive Machbarkeitsstudie und eine Finanzierung durch die deutsche KfW IPEX-Bank sollte, sobald es in Tansania weitergeht, auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir sind gespannt und werden natürlich auch weiterhin berichten.



Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Kibaran Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Kibaran Resources ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, der beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über die Kibaran Resources berichtet, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.