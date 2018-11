Khiron: Markteintritt in Peru eröffnet neues Potenzial für CBD-Produkte

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Auch im Cannabissektor scheint derzeit ein wenig die Luft raus. Die News, die heute Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC / TSX-V KHRN) präsentiert, sollte Aktionäre und Cannabisanleger allgemein aber dennoch aufhorchen lassen!

Denn wie die Cannabisgesellschaft, deren Kerngeschäft in Kolumbien liegt, brandaktuell mitteilt, hat man nun auch in Peru die Zulassung für den Vertrieb der mit Cannabidiol angereicherten Beauty-Produkte der Marke Kuida erhalten! Damit erschließt sich Khiron nun nach Kolumbien und Mexiko schon den dritten Markt in Lateinamerika für diese Produktreihe, die erst im September auf den Markt kam.

Die Genehmigung der peruanischen Behörden erlaubt es dem Unternehmen, die vier bislang entwickelten Kuida-Produkte nun auch den 32 Mio. Einwohnern Perus anzubieten. Zusammen mit den Märkten Kolumbien und Mexiko kann die Kuida-Marke damit jetzt an fast 200 Mio. Menschen in Lateinamerika vermarktet werden!

Auch Alvaro Torres, Mitbegründer und CEO von Khiron, betrachtet die jüngste Entwicklung als Eintritt in einen wichtigen, neuen Markt. Zumal der Kosmetiksektor in Peru stark wachse und zudem das juristische Umfeld für Cannabisprodukte bereits etabliert sei. Das verschaffe Khiron eine starke Basis, von der aus man die Marke Kuida aufbauen könne, so Torres. Laut der Handelskammer von Lima sollte der Markt für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte in Peru 2018 zwischen 6 und 8% wachsen!

Peru ist das sechste Land in Lateinamerika, das ein legales Umfeld für Cannabisprodukte geschaffen hat. Dazu gehören Gesetze in Bezug auf Herstellung, Import und kommerziellem Vertrieb von Cannabis zur medizinischen Nutzung. Zudem wächst die Wirtschaftsleistung des Landes mit 2,5% BIP stark.

Alles in Allem betrachten wir die heutigen Neuigkeiten von Khiron Life Sciences als weiteres wichtiges Puzzleteil in der Expansionsstrategie des Unternehmens in Lateinamerika. Zwar geht es dabei – bisher – „nur“ um die CBD-Kosmetika von Khiron, doch wir sehen die Vorgehensweise des Unternehmens in dieser Hinsicht als eine Art Blaupause für den zukünftigen Vertrieb der medizinischen Cannabisprodukte an. Wir werden auf jeden Fall für die Leser von GOLDINVEST.de dranbleiben.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Khiron Life Sciences halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Khiron Life Sciences) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Khiron Life Sciences profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Khiron Life Sciences entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.