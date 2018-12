Khiron Life: Das nächste Puzzleteil wird eingepasst

Wir hatten schon über den besonderen Ansatz der kanadischen Gesellschaft für medizinisches Cannabis Khiron Life Sciences (TSXV KHRN / WKN A2JMZC) berichtet, der stark darauf ausgerichtet ist, die Ärzteschaft Kolumbiens über die Vorteile von Cannabis bei der Behandlung verschiedenster Symptome zu informieren. Dazu arbeitet das Unternehmen eng mit verschiedenen Verbänden zusammen und hat nun die Unterstützung eines weiteren, renommierten Verbandes erhalten.

Wie Khiron nämlich mitteilte, konnte man mit der hoch angesehenen und einflussreichen Colombian Association for the Study of Pain (ACED) eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Dabei hat sich die ACED verpflichtet, zusammen mit dem Unternehmen, eine Reihe von Programmen, Modulen und Veranstaltungen zur Fortbildung von Ärzten und Patienten durchzuführen.

Die ACED mit ihren 300 Mitgliedern wurde ursprünglich als Ableger der in Washington ansässigen International Association for the Study of Pain (IASP) gegründet. Es handelt sich um einen interdisziplinär ausgerichteten Verbund von Ärzten, dessen Ziel es ist, alle Aspekte der Forschung, Diagnose und Behandlung von Schmerz in Kolumbien zu untersuchten und zusammenzuführen – und zwar gemäß den Richtlinien der IASP.

Wie Dr. Maria Fernanda Arboleda, Medizinische Direktorin bei Khiron, erklärte, erhält das Unternehmen durch diese Vereinbarung Zugang zu Schmerz- und Palliativspezialisten, um diesen näherzubringen, welchen positiven Einfluss Cannabis auf Patienten mit schmerzbedingten Symptomen haben kann. Zudem würden ACEDs Beziehungen zu internationalen Organisationen wie unter anderem dem International Narcotics Control Board, der Pan American Health Organization und den Vereinten Nationen Zugang zur globalen Gemeinde derjenigen, die sich mit der Schmerzbehandlung befassen.

Unter anderem wird sich Khiron als Partner der ACED auf dem XXVIII International Congress of Pain (Schmerzkongress) am 16. Mai 2019 in Bogotá präsentieren. Dabei wird es eine Reihe von Fortbildungsmodulen geben, die sich auch der Effektivität von medizinischem Cannabis in diesem Feld widmen.

Wir denken, dass diese Vereinbarung ein weiteres wichtiges Puzzleteil in der Strategie Khirons zur Durchdringung des kolumbianischen Marktes ist, wenn man Anfang des kommenden Jahres mit den eigenen Produkten auf den Markt kommen wird.

Die Anleger in Kanada sehen die Neuigkeiten jedenfalls positiv und schicken die Khiron-Aktie heute erst einmal um knapp 10% nach oben.

Wir bleiben dran.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf YouTube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Khiron Life Sciences halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Khiron Life Sciences) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Khiron Life Sciences profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Khiron Life Sciences entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.