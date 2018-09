Khiron Life launcht erste CBD-Pflegeprodukte in Kolumbien überhaupt

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Das ist wahrlich ein Alleinstellungsmerkmal! Die Cannabisgesellschaft Khiron Life Sciences (TSXV KHRN / WKN A2JMZC) gibt brandaktuell die Gründung der Tochtergesellschaft Khiron Wellness und die Produkteinführung der CBD-basierten Hautpflegeprodukte der Marke Kuida® bekannt! Damit ist Kuida® die erste, CBD-basierte Marke für den Massenmarkt, die von der kolumbianischen Gesundheitsbehörde INVIMA zugelassen wurde und in Kolumbien zum Verkauf steht!

Khiron Wellness konzentriert sich auf kosmetische und Funktionsprodukte, um so Konsumenten in ganz Lateinamerika mit Cannabis basierten Produkten zu beliefern. Kuida® ist der erste Schritt dieser unserer Ansicht nach vielversprechenden Strategie und die erste Marke Kolumbiens, die auf den Trend zu Cannabidiol (CBD) basierten Produkten setzt. Khiron wird Kuida® auf der „XVII Feria de Belleza y Salud“ einführen, die vom 3. bis 7. Oktober in Bogota stattfindet. Dabei handelt es sich um die größte Gesundheits- und Schönheitsmesse Kolumbiens, die mehr als 55.000 Besucher anzieht.

Laut Euromonitor hat der Markt für Hautpflegeprodukte in Kolumbien ein Volumen von mehr als 5,6 Mrd. Dollar pro Jahr mit einer Wachstumsrate von 6% in den vergangenen fünf Jahren. In ganz Lateinamerika soll der Hautpflegemarkt bis 2020 ein jährliches Volumen von 110 Mrd. USD erreichen. Sollte es Khiron tatsächlich gelingen, sich von diesem Kuchen ein signifikantes Stück abzuschneiden, könnte das eine einträgliche Einnahmequelle für das Unternehmen werden.





Auf jeden Fall macht Khiron bei der Produkteinführung keine halben Sachen. Unter anderem hat man als Markenbotschafterin für Kuida® einen der einflussreichsten Influencer Kolumbiens, Model und Schauspielerin Catalina Aristizabal, gewonnen. Frau Aristizabal verfügt über eine große Präsenz in den sozialen Medien, hat zum Beispiel fast 1,5 Mio. Instagram-Follower, 70.000 Twitter-Follower und 8.000 Follower auf Youtube. Frau Aristizabal wird ein wichtiger Teil des Kuida®-Marketings sein.

Wir betrachten die Entscheidung zur Einführung von CBD-Wellness-Produkten als wichtigen und richtigen, strategischen Schritt des Unternehmens, das so aller Voraussicht nach schon erste Umsätze erzielen kann, bevor der Anbau und die Extraktion zur Herstellung von medizinischen Cannabisprodukten anläuft. Auch bis dahin sollte es allerdings nicht mehr lange dauern! Khiron geht davon aus, schon im ersten Quartal 2019 die ersten Produktverkäufe in dieser Unternehmenssparte melden zu können.







