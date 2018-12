Khiron Life Sciences: The Real Deal

Weitere Suchergebnisse zu "Aphria":

Die Shortseller-Attacke auf Marihuana Schwergewicht Aphria (WKN A12HM0) hat für viel Unsicherheit unter Cannabis-Anlegern gesorgt. Vor allem die Vorwürfe, die Assets des Konzerns in Lateinamerika und Jamaika könnten wertlos sein, haben auch vollkommen unbeteiligte Cannabis-Gesellschaften in Mitleidenschaft gezogen.

Auch ein guter Teil des Abschwungs, den die Aktien der von uns beobachteten Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC / TSX-V KHRN), deren Kerngeschäft in Kolumbien liegt, hat sicherlich damit zu tun (auch wenn sich die Aktie zuletzt wieder etwas erholen konnte).

Wir haben zu diesem Thema einen ausführlichen und unserer Ansicht nach glaubhaften Bericht des ehemaligen Finanzanalysten Ted Onashi entdeckt, den wir unseren Lesern im Folgenden zur Verfügung stellen wollen. Herr Onashi ist seit mehr als 40 Jahren als Portfolio Manager und Research Director tätig und veröffentlicht(e), tägliche Kommentare im Radio, wöchentliche Zeitungskolumnen etc. Er hat sich bereits ausführlich mit Khiron Life Sciences beschäftigt und die Einrichtungen des Unternehmens in Kolumbien auch persönlich besucht.

Khiron Life Sciences Is The Real Deal

Dec. 6, 2018 1:56 AM ET

Summary

The Hindenburg/QCM Aphria (TSX: APHA) report cast doubt on their people and properties in Jamaica and Latin America. Consequently, investors began to doubt the management and operations of Khiron (TSXV: KHRN).

I discuss Khiron's management and properties. I've met many of their key people at the head office and I have visited the cannabis grow property. Khiron is the "Real Deal.".

The short seller's attack exacerbated an already declining cannabis stock market as Aphria crashed, the market sold down and investors sold KHRN in sympathy.

If only 10% of the Hindenburg/QCM claims are correct, I think APHA faces a long and difficult road back. If the allegations prove substantially accurate, APHA could be in serious trouble.

KHRN faces no such issues. In fact, 2018 should be an outstanding year as the ILANS acquisition is expected to add at least $10 million to revenue, sales of cosmeceutical branded 'Kuida' have commenced and sales of medical cannabis will begin. With a market cap of under $100 million, the APHA crash has created a KHRN opportunity offering outstanding prospective returns to investors.

I guess you have to conclude that this is a “Missouri Market,” that is, a show me stock market. The controversy surrounding Aphria and their investments in Latin America as described in a Seeking Alpha publication by Hindenburg Research titled “Aphria – A Shell Game with a Cannabis Business on the Side” (read full report here) and a presentation by Gabriel Grego of Quintessential Capital Management (QCM) at a short seller’s conference on December 3, 2018, (see presentation here) have resulted in investors questioning the nature and value of Khiron’s assets in Colombia.

Well, I’ve been there and seen that and I can tell you Khiron (TSXV: KHRN) management and assets are nothing like what has been represented about Aphria’s LATAM management and assets in the Hindenburg and Quintessential reports. In fact, I don’t think Khiron was mentioned once in those stories and if they had been, there would have had nothing negative to report.

