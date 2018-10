Khiron Life Sciences - CBD-Pflegeprodukte ab heute im Handel!

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Erst vor Kurzem hat die auf medizinisches Cannabis ausgerichtete Khiron Life Sciences (TSXV KHRN / WKN A2JMZC), deren Kerngeschäft in Kolumbien liegt, die Einführung der ersten Hautpflegeserie auf CBD-Basis (Cannabidiol) angekündigt. Und der Verkaufsstart erfolgt am heutigen Donnerstag! Im Vorfeld gab das Unternehmen bekannt, dass man Vertriebsvereinbarungen für Kuida abgeschlossen hat, die die verschiedenste Kanäle abdecken – und zwar mit einigen der bekanntesten Distributoren der Kosmetikbranche Kolumbiens!

Einzelhandel, Online- und Großhandelsvertrieb

Wie Alvaro Torres, Khiron Mitbegründer und CEO erläuterte, ermöglichen es diese Partnerschaften dem Unternehmen deutlich vor jeder Konkurrenz mit diesen CBD-Produkten auf den Hautpflegemarkt zu kommen, dessen Volumen allein in Kolumbien bei 5,6 Mrd. Dollar liegt. Und zwar mit einer signifikanten Vertriebsreichweite und Zugang zu großen, etablierten Konsumentennetzwerken!

So ist Khiron zum Beispiel eine exklusive Vereinbarung mit einer der größten Drogerie-Ketten Kolumbiens namens Farmatodo eingegangen, die über 56 Geschäfte und 1,2 Mio. Transaktionen pro Monat verfügt. Damit generiert Farmatodo Umsätze von mehr als 120 Mio. USD pro Jahr in über 10 Produktkategorien. Zu der Exklusivvereinbarung gehört auch, dass die Kuida-Produkte in den Verkaufsstellen prominent platziert werden. Nach Ablauf der Exklusivitätsperiode soll Kuida dann auch in anderen führenden Ketten landesweit vertrieben werden.

Darüber hinaus hat man eine Vereinbarung mit Farmalisto getroffen, Kolumbiens führender Onlinedrogerie, die mehr als 800.00 Besuche pro Monat sowie ein jährliches Absatzwachstum von 150% und eine starke Präsenz in Kolumbien und Mexiko vorweisen kann.

Und last but not least hat Kuida ein Abkommen mit Distribuciones AXA S.A. geschlossen, einem der größten Großhändler Kolumbiens im pharmazeutischen Sektor mit 14.000 Produkt SKUs und mehr als 8.000 Einzelhandelskunden. AXA wird eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kuida spielen und es der Marke erlauben, ein erweitertes Netzwerk von Einzelhändlern und Kunden zu erreichen.

Und natürlich werden die Kuida-Produkte auch über den eigenen Online-Store unter www.kuidaskincare.com vertrieben.

Der heutige 4. Oktober stellt unserer Ansicht nach den Beginn einer neuen Zeitrechnung für Khiron dar. Das Unternehmen wird somit bereits die ersten Umsätze erzielen, bevor die Produktion medizinischen Cannabis‘ – das Hauptgeschäft des Unternehmens – Ende dieses bzw. Anfang kommenden Jahres anläuft. Damit verfügt Khiron über einen First-Mover-Advantage, der das Unternehmen unserer Meinung nach klar aus der Masse der Mittbewerber heraushebt.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Khiron Life Sciences halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Khiron Life Sciences) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Khiron Life Sciences profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Khiron Life Sciences entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.