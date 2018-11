Khiron Life: Meilenstein für baldigen Produktionsbeginn erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Das ist ein greifbarer Fortschritt auf dem Weg der kanadischen Cannabisgesellschaft Khiron Life Sciences (TSX-V KHRN / WKN A2JMZC) zum Markteintritt im ersten Quartal 2019! Wie das Unternehmen, das sein Kerngeschäft in Kolumbien hat, heute nämlich mitteilt, hat man zusätzliche Quoten von der kolumbianischen Technical Quotas Group (TQG) für die Kultivierung von 5.040 psychoaktiven Cannabispflanzen erhalten.

Das wird es Khiron ermöglichen, die ackerbaulichen Bewertungstests des Colombian Agricultural Institute (ICA) abzuschließen. Damit stellt die heutige Quotenzuteilung, so das Unternehmen, einen entscheidenden Meilenstein im Plan dar, medizinische Cannabisprodukte auf den kolumbianischen Markt zu bringen!

Wie Juan Diego Alvarez, Khirons Vice-President für behördliche Fragen erklärte, erlaubt die Zuteilung der Kultivierungsquoten es dem Unternehmen, dem ICA neue Cannabisstämme zu Testzwecken und schlussendlich zur Genehmigung der kommerziellen Produktion zur Verfügung zu stellen. Laut Herrn Alvarez geht man davon aus, diese aktuelle Phase des kolumbianischen Lizenzierungsverfahrens in sehr naher Zukunft abschließen zu können und die Stämme bis zum ersten Quartal 2019 für kommerzielle Zwecke verwenden zu können.

Mit Erhalt diese Testkultivierungsquoten ist Khiron, eine der ersten Cannabisgesellschaften Kolumbiens, die von ICA als landwirtschaftliche Unternehmung anerkannt wurde, nun in der Position, sicherzustellen, dass alles genetische Material verfügbar ist, um die Bewertung des ICA von mehr als 60 Cannabisstämmen abzuschließen, bei denen das genetische Potenzial für die Verwendung zu medizinischen Zwecken nachgewiesen wurde und die für kommerzielle Zwecke zu verwenden sind. Die Ernte dieser Kultivierung wird es Khiron zudem erlauben, mit dem Aufbau einer Samendatenbank zu beginnen, um in Zukunft neue, medizinische Cannabisprodukte zu entwickeln.

Wir schließen uns der Aussage des Unternehmens an, dass es sich hier tatsächlich um einen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Produktion handelt. Wir drücken die Daumen, dass diese tatsächlich noch im ersten Quartal des kommenden Jahres aufgenommen werden kann!

