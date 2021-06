Gastkommentar von Frank Schäffler in der WELT



Die Deutsche Bundesbank geht davon aus, dass die Inflationsrate noch in diesem Jahr über 4 Prozent steigen wird. Gleichzeitig signalisiert die EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere geldpolitische Unterstützung der Europäischen Zentralbank. Damit setzt Frau Lagarde ihre bisherige Politik fort. Die EZB hat bislang Schulden in der Größe von über 3,1 Billionen Euro aufgekauft. Aktuell erwirbt sie sogar die komplette Neuverschuldung der Eurostaaten und bezahlt diese mit Geld aus dem Nichts. Wie passt das zusammen? Hat die EZB nicht angekündigt, dass sie ein Inflationsziel von „unter, aber nahe zwei Prozent“ anstrebt?