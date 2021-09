"Keiner davon"

Am deutschen Aktienmarkt sind wir also noch knapp zwei Wochen in mehr oder weniger erwartungsvoller Spannung, in welcher konkreten Ausprägung das alternativlose „Weiter so!“ nach der Wahl fortgeführt werden wird. Wenn wir in der letzten Ausgabe von den negativen Implikationen der Keilformation gesprochen haben, dann gibt es heute zumindest auch leicht positive Aspekte zu vermelden: Zwar ist der DAX bereits zur Eröffnung des letzten Donnerstags deutlich unter diesen Keil ausgebrochen, konnte das verlorene Terrain jedoch noch innerhalb dieser Sitzung wieder nahezu vollständig zurückerobern (vgl. Abb. 1, grüne Markierung). Seitdem schleicht sich der DAX mehr oder weniger an der unteren Begrenzung des bearishen Keils entlang. Wir bewerten das als eine anhaltende Unentschlossenheit, die sich zwar grundsätzlich in beide Richtungen auflösen kann, allerdings bereits mit dem heutigen Tag per Redaktionsschluss dieser Ausgabe einen leichten Zug nach unten aufweist. Das wäre nicht nur mit der Aussage der Keilformation kompatibel, sondern würde auch zu dem Umstand passen, dass das Abwärts-Gap vom 8.9. (vgl. blaues Rechteck) bislang nicht geschlossen werden konnte. Nach einem fulminanten Start ist die Aufholjagd hier buchstäblich auf halbem Weg verhungert. Je weiter sich der Markt nach oben vorkämpfte, desto dünner ist dort derzeit die Luft. Sollte die Schließung des Gaps auch weiter nicht gelingen, könnte sich dieses letztlich sogar als erstes Breakaway-Gap auf der Short-Seite erweisen, was dann klar negativ wäre. Eine kleine Unterstützung sollte der Markt im Falle dieses Negativszenarios aber bei ca. 15.220 Punkten finden, die hier durch einen Kanal (vgl. hellrote Linien) angedeutet wird. Die untere Begrenzungslinie dieses Kanals hat allerdings auch das Potenzial zur Nackenlinie einer Top-Formation zu werden. Kurzfristig sind im DAX also weiter erhebliche technische Risiken angelegt.