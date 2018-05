Keine nennenswerte Entlastung der Steuerzahler

In dieser Woche hat Finanzminister Olaf Scholz seine Haushaltsplänevorgestellt und dabei steuerliche Entlastungen für 2019 angekündigt. Wiehoch diese ausfallen hat jetzt der Bund der Steuerzahler ausrechnenlassen. Demnach würde ein Steuerzahler mit einem monatlichen Bruttolohnvon 2.000 Euro um vier Euro pro Monat entlastet. Dabei spielt es keineRolle, ob er verheiratet ist oder nicht. Bei einem monatlichenBruttolohn von 3.000 Euro läge die Entlastung bei sechs Euro mehr nettoim Monat. Ein Plus von zehn bis elf Euro mehr netto wäre bei einemVerdienst von 5.000 Euro zu erwarten.Als „schmale Kost“ bewertet FDP-Finanzexperte Frank Schäffler dieangekündigten Entlastungen. „Das reicht gerade mal für eine Pizza um dieEcke. Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen ist eine spürbareEntlastung der Steuerzahler überfällig“, so Schäffler.