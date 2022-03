Keine Energiewende in Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Erfolg der Energiewende ist es unerlässlich, dass der fossile Sektor seine Investitionen auf erneuerbare Energien konzentriert. Doch die jüngsten Entwicklungen lassen eher das Gegenteil vermuten. Derzeit werden immer noch über 80 % des weltweit verbrauchten Stroms mit Öl, Gas und Kohle erzeugt. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir die umweltschädlichen Brennstoffe durch nachhaltige Energiequellen – wie Sonne, Wind und Wasser – ersetzen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur muss der Anteil fossiler Brennstoffe am Energiemix bis 2050 auf 20 % gesenkt werden, was bedeutet, dass es keinen Platz mehr für neue Öl- und Gasprojekte gibt.



Entgegen aller Klimalogik starten viele Ölkonzerne immer noch mehrjährige umweltschädliche Projekte, die nur rentabel sind, wenn die Nachfrage nach Öl und der Ölpreis hoch bleiben. Die Ölkonzerne signalisieren damit, dass sie nicht an das Erreichen der globalen Klimaziele glauben. Doch selbst wenn die Ölkonzerne eine größere Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten anstreben, bedeutet dies nicht, dass die globalen CO2-Emissionen reduziert werden. Denn anstatt ihre umweltschädlichen Projekte stillzulegen, verkaufen die Ölgesellschaften diese Anlagen häufig. Und während die Ölgesellschaften selbst in der Regel börsennotiert sind, sind die Käufer dieser Projekte häufig eher zwielichtige Private-Equity-Firmen.



Das bedeutet, dass umweltschädliche Anlagen an der Börse, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, verschwinden und ohne den Druck nachhaltiger Aktionäre, weiteragieren. Die Private-Equity-Firmen selbst sagen, dass der Erwerb dieser Projekte der Energiewende zugutekommt: Außerhalb des Rampenlichts und ohne Einmischung von (aktivistischen) Aktionären können sie viel effizienter Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen ergreifen. Das ist so, als würde ein Gefangener argumentieren, dass ein Gefängnis ohne Wärter viel sicherer ist.

Ihr Joeri de Wilde



Joeri de Wilde, Investment Strategist bei Triodos Investment Management

