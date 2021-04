Keine Ausschüttungen der Deutschen Bank an den Bund

Erstmals seit 1979 wird die Deutsche Bundesbank in 2021 keinen Gewinn an den Bund ausschütten. Durch die erhöhten Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) seien nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank die Zinsänderungs- und Ausfallrisiken gestiegen. Daher stockt die Deutsche Bundesbank ihre sogenannte Wagnisrückstellung um 2,4 Mrd. Euro auf 18,8 Mrd. Euro auf, anstatt die 2020 erzielten Gewinne auszuschütten.







„Vermutlich hätte die Bundesbank sogar noch mehr in die Rückstellung überführen müssen, was dann tatsächlich eine Kapitalerhöhung durch den Bund erfordert hätte. Denn es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die aus den Risikomodellen errechnete notwendige Rückstellung exakt so hoch war wie der Bundesbank-Gewinn“, sagte der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler auf die Antwort der Bundesregierung auf seine Kleine Anfrage zum Thema. Darin hatte die Bundesregierung auf die Frage, ob die Bundesbank in zukünftigen Jahren ein negatives Eigenkapital ausweisen muss, ausweichend geantwortet.