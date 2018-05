Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Keine Angst vor politischen Risiken - volatile Marktphasen nutzen

Köln (www.aktiencheck.de) - Politische Risiken sorgen aktuell für Nervosität am Markt - Beispiele dafür sind die Krise um die Regierungsbildung in Italien oder die Konflikte um die populistische Handelspolitik der USA, so die Experten von AXA Investment Managers (AXA IM).

Entspannung sei noch lange nicht in Sicht, denn zeitnah stünden weitere politische Ereignisse ins Haus. Dazu würden beispielsweise die Parlamentswahlen in Mexiko und Brasilien, das Auslaufen des dritten Rettungspakets für Griechenland, die Zwischenwahlen in den USA im November und natürlich die laufenden Brexit-Verhandlungen zählen. All dies könnte an den Nerven der Investoren zehren, hätten politische Entwicklungen doch schon öfter unter Beweis gestellt, dass sie durchaus Einfluss auf die Märkte nehmen würden.

"Durch Volatilität können aber auch Chancen entstehen", sage Serge Pizem, Head of Multi-Asset-Investments bei AXA IM. Die Versuchung sei groß, bei den ersten Anzeichen von Ärger alles zu verkaufen. "Das kann allerdings dazu führen, dass man seine Verluste realisiert und die Erholung verpasst. Investoren, die mehr Gelassenheit an Tag legen und bereit sind, langfristig höhere Risiken einzugehen, können sich in vorübergehenden volatilen Phasen vielleicht Qualitätsaktien und -anleihen zu günstigen Preisen sichern", so der Experte weiter.

Nach Regen kommt Sonne

So hätten die jüngsten Wahlen in Italien Investoren in Atem gehalten. Als es dann tatsächlich zum allgemein erwarteten Patt im Parlament gekommen sei, seien die Kurse italienischer Aktien und Anleihen gesunken. Dank der zunehmenden Konjunktur in Europa sei die Reaktion der Märkte zunächst weniger stark als üblich ausgefallen, auch wenn die Krise längst noch nicht ausgestanden sei.

Natürlich habe es auch Fälle gegeben, in denen ein Wahlausgang die Investoren kalt erwischt habe. So hätten fast alle erwartet, dass das Brexit-Referendum in Großbritannien 2016 eng ausgehen könnte. Nur wenige hätten aber damit gerechnet, dass das Land die EU verlassen würde. Als sich am 24. Juni 2016 herausgestellt habe, dass die Briten für einen Austritt gestimmt hätten, seien viele Märkte eingebrochen. „Einige Industrieländerindizes verloren an diesem Tag über fünf Prozent. Außerdem wertete das Pfund um enorme acht Prozent gegenüber dem US-Dollar ab, und auch die Anleihenrenditen fielen. Nach dem britischen Votum haben sich die Unternehmensanleihen-spreads jedoch schnell ausgeweitet, um sich ebenso schnell wieder zu verengen.1 Der FTSE 100 hat seitdem 19 Prozent zugelegt", berichte Pizem.

Vor den US-Präsidentschaftswahlen, ebenfalls 2016, sei der mexikanische Peso so etwas wie ein Frühindikator für die Siegchancen von Donald Trump geworden. Wenn dieser angekündigt habe, aus dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) auszutreten oder an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu errichten, sei der Peso häufig gefallen. Er habe sich aber fast immer erholt, wenn alles auf einen Sieg von Hillary Clinton hingedeutet habe. Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten sei letztendlich für viele Investoren ein Schock gewesen. "Aber in den seitdem vergangenen fast eineinhalb Jahren ist der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 25 Prozent gestiegen", erläutere Pizem.

Nicht nur Politiker könnten Märkte das Fürchten lehren. Ben Bernanke, der frühere Vorsitzende der US Federal Reserve, habe für einen enormen Anstieg der US-Staatsanleiherenditen gesorgt, als er 2013 ein Ende der Anleihenkäufe angekündigt habe - es sei zum berüchtigten Taper Tantrum gekommen. Der Markt habe sich jedoch unmittelbar erholt, nachdem der Schock überwunden gewesen sei.

Fokus auf langfristige Ziele setzen

Serge Pizem zufolge sollten sich Investoren auf ihre langfristigen Ziele konzentrieren, anstatt bei vorübergehenden Problemen in Panik zu geraten: "Volatilität wird es immer geben, aber deshalb sollte man seine Meinung nicht jeden Tag ändern. Tatsächlich entstehen in volatilen Phasen interessante Kaufmöglichkeiten. Um langfristig attraktive Erträge zu erzielen, ist es wichtiger, einen klaren Standpunkt zu einer bestimmten Assetklasse zu beziehen, als reflexartig auf Marktbewegungen zu reagieren."

Er rate Investoren zudem dazu, im Blick zu behalten, wie sich Volatilität auf die unterschiedlichen Assetklassen auswirke. "In volatilen Phasen steigen in der Regel die Korrelationen zwischen den Assetklassen. Sie sind also nicht stabil. Wenn man die Korrelation im Vorfeld berücksichtigt, nach Assetklassen und Alphaquellen diversifiziert und zudem Extremrisiken absichert, dürfte man als Investor recht gut auf Volatilität vorbereitet sein, wo immer sie entsteht", füge Pizem hinzu.

Unabhängig davon, ob Marktturbulenzen vorhersehbar seien oder nicht: Portfoliodiversifikation halte Pizem immer für sinnvoll: "So können Investoren alle Stürme überstehen, ob sie nun politischer oder anderer Natur entsprungen sind." (30.05.2018/ac/a/m)