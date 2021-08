Keine Änderung bei Verlustverrechnung geplant

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die derzeit geltenden Regeln bei der Besteuerung von Aktiengewinnen mit Blick auf die geltende Beschränkung der Verlustverrechnung bei Verlusten aus Aktienverkäufen zuletzt als verfassungswidrig eingeschätzt. Für die Bundesregierung ist das aber kein Anlass für Änderungen bei der Verlustrechnung. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von FDP-Finanzexperte Frank Schäffler hervor. „Die Bundesregierung plant keine Maßnahmen“, heißt es dort auf die Frage, ob die Bundesregierung „unabhängig oder infolge eines möglichen Urteils des Bundesverfassungsgerichts“ Maßnahmen hinsichtlich der Besteuerung von Aktiengewinnen plane. „Die Bundesregierung läuft bei der Nichtverrechenbarkeit von Aktienverlusten wieder einmal sehenden Auges in die Verfassungswidrigkeit“, sagte Schäffler der Börsen-Zeitung. „Die Zeche zahlen am Ende die Steuerzahler“, so der Liberale.