Kein Akku ohne Lithium

Global Lithium-Analyst Joe Lowry geht davon aus, dass sich die Nachfrage nach Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien bis zum Jahr 2021 im Vergleich zu 2015 vervierfachen wird. Die Lithium-Nachfrage wuchs zwischen 2010 und 2015 rund 11 Prozent jährlich. Seit 2016 wird mit einer Steigerung von 16 Prozent im Jahr gerechnet.

Nicht nur Elektroautos, auch die Solar- und Windenergie braucht für die Speicherung von Energie die Lithium-Ionen-Batterien. Alle großen Automobilmarken bewegen sich gerade in das Zeitalter der Elektro-Fahrzeuge. So plant etwa auch VW eine eigene Gigafactory, was sogleich an Tesla denken lässt. Tesla hat vor kurzem seine Fabrik für Akkus in Nevada eröffnet. Egal wer sie baut und wo sie gebaut werden, ein Rohstoff, Lithium, ist von allen gefragt.

Ein Unternehmen, das den Vorteil hat in Zukunft wohl im Stande zu sein auch die nötige Qualität zu guten Preisen liefern zu können, ist Bacanora Minerals (ISIN: CA05634Q1054; WPKN: A1JMHR). Im Norden Mexikos rund 190 Kilometer nordöstlich von Hermosillo liegt ihr Sonora-Lithium-Projekt. Dass das Vorkommen eine gute Qualität bieten wird, sobald es die Produktion aufnimmt, dafür zeugt ein bereits eingegangenes Abnahmeabkommen. Das japanische Handelshaus Hanwa will 70 bis 100 Prozent des in der Phase 1 produzierten Lithiumkarbonats (Li2CO3) kaufen. Die erste Ausbaustufe sieht immerhin eine Förderung von je 17.000 Tonnen für 2 Jahre vor. Danach will Bacanora die Produktion auf 35.000 Tonnen ausweiten. Auch dabei haben es die Japaner auf bis zu 100 Prozent Abnahme abgesehen.

Das Bacanora-Management rund um CEO Peter Secker und President Martin Fernando Vidal Torres hatten bei dem Abnahmevertag mit Hanwa eine starke Verhandlungsbasis, da es einige Abnehmer gibt, die Lithium bester Qualität derzeit suchen. Daher konnte Secker die Hanwa-Oberen davon zudem überzeugen sich mit 10 Prozent an Bacanora zu beteiligen. Das schwemmt immerhin umgerechnet gut 12 Millionen Euro in die Bacanora-Kasse. Hanwa könnte seine Position zudem auf 19,9 Prozent ausbauen. Dass auch die bekannte Fondsgesellschaft BlackRock mit gut 11 Prozent an Bacanora beteiligt ist, dürfte viele Investoren aufhorchen lassen. Auch für Privatanleger scheint somit die Bacanora-Aktie als sehr spekulative Depotbeimischung interessant.

Denn am Bedarf an Lithium besteht kein Zweifel mehr. Es ist vielmehr eine globale Erscheinung geworden. Der Preis für Lithiumcarbonat ist daher auch in den vergangenen Jahren nach oben gegangen. Seit 2014 hat er sich mehr als verdoppelt. Immerhin ist die Versorgung mit ausreichend Lithium nicht nur für Teslas gigantische Pläne, sondern auch für asiatische Auto- und Technologieunternehmen extrem wichtig. China hat große Ziele im Bereich Entwicklung und Einsatz von Elektroautos. Bis 2020 sollen fünf Millionen Elektrofahrzeuge die Straßen bevölkern. Laut aktuellen Prognosen soll der globale Markt für Lithium-Ionen-Batterien von 17,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf 70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 ansteigen, also in etwa eine Vervierfachung.

Jetzt könnte die richtige Zeit sein in Lithium-Gesellschaften zu investieren. Wie lange es noch dauern wird, bis 50 Prozent aller Neuwagen Elektrofahrzeuge sind, kann niemand genau vorhersagen. Jedoch wird dann eine Menge Lithium nötig sein. Und es werden auch nicht alle Juniorunternehmen in der Lithiumbranche überleben, entscheidend sind hochwertige Projekte. Bacanora Minerals scheint dabei mit seinem Sonora-Projekt und zudem dem im deutschen Sachsen liegenden Zinnwald-Lithium-Projekt gut positioniert.





