Kaum noch Zinsen – Lust auf appetitliche Anlagen?

Sie möchten das Chance-Risiko-Profil Ihres Portfolios optimieren? Dann aufgepasst! Wir stellen Ihnen drei schlaue Anlagelösungen vor, mit denen Sie die Chance haben, Ihren Appetit auf mehr Ertrag auch in mageren Börsenzeiten zu stillen.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Mittel – dieses Zitat des britischen Admirals Lord Nelson bringt die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten sehr gut auf den Punkt. Denn obwohl sich die Aktienkurse vom Corona-Schock bemerkenswert rasch erholt haben, bleiben die Zeiten herausfordernd. Zwar geht Christian Stocker, Aktienstratege bei der UniCredit, davon aus, dass sich der Aufwärtstrend bei DAX® & Co. in diesem Jahr fortsetzen wird. Gleichwohl ist die Verunsicherung bei vielen Anlegern nach wie vor groß. Doch was sonst tun angesichts des anhaltenden Zinsnotstands?

Wer Appetit auf mehr Ertrag hat“, rät Thomas Wolf, Experte für Anlagelösungen bei HypoVereinsbank onemarkets, sollte auch an Aktien denken.“ Allerdings gilt es auch hier auf die Risiken zu schauen. Wie das geht? „Mit renditeoptimierenden Anlageprodukten auf Aktien oder Aktienindizes“, weiß Wolf. Was dahintersteckt, erklärt er Ihnen in diesem Beitrag anhand von drei Beispielen zu smarten Anlageprodukten.

Chance auf „Top“-Erträge

Bei der ersten Produktgattung handelt es sich um HVB Top-Plus-Zertifikate. Diese Anlagen, so Produktexperte Wolf, würden sich für Anleger eignen, die grundsätzlich eine positive Erwartungshaltung gegenüber einer bestimmten Aktie oder eines Aktienindex haben, die aber auch im Fall einer stagnierenden oder moderat nachgebenden Kursentwicklung einen attraktiven Ertrag erzielen wollen. Als Ausgleich dafür sind die Ertragschancen auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt. Wie HVB Top-Plus-Zertifikate im Detail funktionieren, zeigt das folgende Produktbeispiel (siehe auch Tabelle rechts). Bei dem Basiswert handelt es sich um die Aktie der Bayer AG. Deren Referenzpreis wird zu Laufzeitbeginn festgestellt. Der Referenzpreis entspricht dem Schlusskurs am anfänglichen Beobachtungstag. Von diesem wird im Anschluss der Basispreis abgeleitet. Er liegt bei HVB Top-Plus-Zertifikaten immer unter dem Referenzpreis, in diesem Beispiel bei 65 Prozent des Referenzpreises. Er ist, wie gleich zu sehen sein wird, für die Rückzahlung des Produkts von Bedeutung.

Am Laufzeitende wird der Kurs der Bayer-Aktie erneut betrachtet: Liegt der Referenzpreis der Aktie am letzten Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb des Basispreises, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.280 Euro pro Zertifikat. Bei einem Nennbetrag von 1.000 Euro und einer Laufzeit von rund vier Jahren entspricht das einer annualisierten durchschnittlichen Zuwachsrate (CAGR) von 6,8 Prozent pro Jahr. Die maximale Rückzahlung gibt es also auch, wenn sich die Bayer-Aktie nur seitwärts bewegt oder gar moderat fällt. Nicht berücksichtigt in der obigen Rechnung sind Erwerbs- und Veräußerungskosten, die sich ertragsmindernd aus­wirken.

Wo liegen die Risiken?

Wie bereits erwähnt, hat der Anleger am Laufzeitende die Chance, eine (maximale) Rückzahlung in Höhe von 1.280 Euro pro Zertifikat mit einem Nennwert von 1.000 Euro zu erhalten. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Aktie am letzten Beobachtungstag nicht um mehr als 35 Prozent unter ihrem Referenzpreis schließt. Doch was, wenn sich dieser Sicherheitspuffer als nicht ausreichend erweist, also die Aktie unter dem Basispreis schließt? „Dann erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung von Aktien der Bayer AG in festgelegter Anzahl entsprechend dem Bezugsverhältnis“, erläutert Produktexperte Wolf. Das Bezugsverhältnis errechnet sich wie folgt: Der Nennbetrag des Zertifikats wird durch den Referenzpreis geteilt. Ein etwaiger Aktienbruchteil wird ausgezahlt. Angenommen, der Referenzpreis der Bayer-Aktie würde bei 50 Euro liegen. Dann lautet das Bezugsverhältnis 1:20, das heißt, für ein Zertifikat werden 20 Aktien geliefert. Da deren Kurs unter dem Basispreis notiert, entsteht dem Anleger ein Verlust.

Ein „Pro“ für weniger Risiko

Bei der zweiten Anlagelösung handelt es sich um ein Mitglied aus der Familie der Bonus-Zertifikate. Bonus-Produkte gelten als die Alleskönner unter den Zertifikaten. Zum einen bieten sie dank einer Barriere bis zu einem gewissen Grad Schutz vor fallenden Kursen des Basiswerts. Zum anderen nehmen sie am Laufzeitende an steigenden Kursen des Basiswerts ab dem Basispreis unbegrenzt teil. Geht es dagegen nur seitwärts, dann besteht die Chance, den Bonusbetrag zu erhalten. Allerdings nur, sofern die Barriere nicht berührt oder unterschritten wird. Bei klassischen Bonus-Zertifikaten ist die Barriere dauerhaft über die gesamte Laufzeit aktiv. Das birgt die Gefahr, dass es bei auch bei einem vorübergehenden Kurs­verlust des Basiswertes zu einem Barriereereignis kommen kann. In diesem Fall erlischt der Anspruch auf die Zahlung des Bonusbetrags. Zudem wird das Produkt dann entsprechend der tatsächlichen Wertentwicklung des Basiswerts zurückgezahlt, was Verluste bedeuten kann.

Für Anleger, denen eine über den gesamten Anlagezeitraum aktive Barriere zu gefährlich erscheint, hat Anlageprofi Thomas Wolf einen Alternativvorschlag: „Im Gegensatz zu klassischen Bonus-Zertifikaten ist bei HVB Bonus-Pro-Zertifikaten die Barriere nur an einem Tag, dem letzten Beobachtungstag, relevant.“ Um in den Genuss des Bonusbetrages zu kommen würde es also ausreichen, dass der zugrunde liegende Basiswert nur an diesem relevanten Tag nicht unterhalb der Barriere schließt. HVB Bonus-Pro-Zertifikate sind damit etwas weniger riskant als klassische Bonus-Zertifikate. Gleichwohl gilt auch hier: Tritt ein Barriereereignis ein, erleidet der Anleger einen Verlust. Ein beispielhaftes Rückzahlungsprofil eines HVB Bonus-Pro-Zertifikats finden Sie in der Tabelle links.

Zinsjäger, aufgepasst!

Bei der dritten Produktvorstellung handelt es sich um einen Klassiker im Angebotsportfolio von HypoVereinsbank onemarkets. Die Rede ist von HVB Express Aktienanleihen Protect. Im Unterschied zu den beiden zuvor präsentierten Produkttypen ergibt sich die Ertragschance bei diesen Anlagen aus einer oder mehreren Zinszahlungen auf den Nennbetrag. „Der Zins liegt in der Regel deutlich über dem allgemeinen Zinsniveau“, erläutert Thomas Wolf einen zentralen Vorteil dieser Anlagen. Zudem würde(n) die Zinszahlung(en) völlig unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts erfolgen. HVB Express Aktienanleihen Protect eignen sich folglich für Anleger, die feste attraktive Zinseinnahmen erzielen wollen. Zur Orientierung: Bei vielen HVB Express Aktienanleihen sind derzeit Zinszahlungen zwischen drei und fünf Prozent pro Jahr möglich. So auch bei den in der Tabelle unten aufgeführten Produkten.

Vorzeitige Rückzahlung möglich

Während der Anleger die Zinszahlung unabhängig davon erhält, in welche Richtung sich die zugrunde liegende Aktie (oder Aktienindex) bewegt, kommt es bei der Rückzahlung des Nennbetrags sehr wohl auf die Kursentwicklung des Basiswerts an. Auch hier sorgt eine Barriere für einen bedingten Teilschutz. Denn schließt der Basiswert am letzten Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb dieser Marke, dann erfolgt die Rückzahlung der Anleihe zum Nennbetrag, der in der Regel bei 1.000 Euro liegt. Schließt der Basiswert jedoch unter der Barriere, dann wird das Produkt durch Lieferung des zugrunde liegenden Basiswerts in vorab festgelegter Anzahl zurückgezahlt. In diesem Fall ist ein Verlust möglich, der jedoch durch die erhaltene(n) Zinszahlung(en) reduziert wird. „So weit muss es aber erst gar nicht kommen“, betont Wolf. Denn HVB Express Aktienanleihen Protect beinhalten die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag. Voraussetzung dafür ist, dass der Basiswert an einem der relevanten Beobachtungstage mindestens auf Höhe des vorzeitigen Rückzahlungslevels schließt. Dieses wird bei Emission des Produkts festgelegt. Tritt eine vorzeitige Rückzahlung ein, erhält der Anleger den Nennbetrag zurück. Damit enden aber auch die Zinszahlungen.

Smarte Anlagelösungen von HypoVereinsbank onemarkets Basiswert ISIN (Letzter) Rückzahlungstermin Ausstattungsmerkmale HVB Top Plus Zertifikate Apple Inc. DE000HVB50C5 26.01.2024 Basispreis: 70 %*, max. Rückzahlung: USD 1.275,–** Bayer AG DE000HVB4WY9 23.12.2024 Basispreis: EUR 31,88, max. Rückzahlung: EUR 1.280,–** Hugo Boss AG DE000HVB50A9 26.01.2024 Basispreis: 70 %*, max. Rückzahlung: EUR 1.265,–** HVB Bonus Pro Zertifikate BASF SE DE000HVB51T7*** 10.02.2026 Barriere: 65 %*, Bonusbetrag: EUR 1.175,–** Allianz SE DE000HVB5384*** 23.02.2026 Barriere: 70 %*, Bonusbetrag: EUR 1.250,–** BMW AG DE000HVB53A3*** 23.02.2026 Barriere: 70 %*, Bonusbetrag: EUR 1.190,–** HVB Express Aktienanleihen Protect Hannover Rück SE DE000HVB50Z6*** 29.01.2024 Barriere: 70 %*, Zinszahlung p. a.: 4,30 %**** Siemens AG DE000HVB50Y9*** 29.01.2024 Barriere: 70 %*, Zinszahlung p. a.: 4,60 %**** Volkswagen AG (VZ) DE000HVB50L6*** 10.02.2025 Barriere: 60 %*, Zinszahlung p. a.: 4,90 %**** * vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

** pro Zertifikat

*** Produkt in Zeichnung

**** bezogen auf den Nennbetrag

Die Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht; Information zur Funktionsweise des Produkts

Stand: 11.01.2021

Wissen: Anlageprodukte Ertragschance

Die Ertragschance von Anlageprodukten ergibt sich aus ihrem Rückzahlungsprofil am Laufzeitende. In der Regel steht der maximal mögliche Ertrag bzw. der maxi­male Rückzahlungsbetrag schon bei Kauf bzw. Zeichnung des Produkts fest.

Bedingter Teilschutz

Darunter versteht man einen Mechanismus, der den Anleger bis zu einem gewissen Grad vor Kursverlusten des zugrunde liegenden Basiswerts schützt, zum Beispiel in Form einer Barriere.

Laufzeit

Die Laufzeit kann von Produkt zu Produkt variieren. Bei den meisten Anlageprodukten liegt sie zwischen einem und mehreren Jahren. Anleger haben jedoch die Möglichkeit, ein Produkt auch während der Laufzeit börslich oder außerbörslich zu kaufen oder zu verkaufen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass Zertifikate und Aktienanleihen während der Laufzeit diversen Einflussfaktoren unter­liegen und der Preis daher von dem am Laufzeitende geltenden Rückzahlungsprofil abweichen kann.

Bildnachweis:

iStock porta

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Kaum noch Zinsen – Lust auf appetitliche Anlagen? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).