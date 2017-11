Kaufsignale für Golden Dawn Minerals dank Fortschritten auf vielen Fronten

Foto aus der Lexington Untergrundmine vom 14. November 2017

Die vor ein paar Tagen von Golden Dawn Minerals Inc. aufgenommenen Videos und Fotos zeigen eindrucksvoll, dass die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme der Lexington Untergrundmine im kanadischen British Columbia auf Hochtouren voranschreiten und der Abbau in Kürze beginnen kann. Während die Entwässerung weiterhin erfolgreich verläuft, konnte bereits ein Teil des abzubauenden Erzgesteins angetroffen werden.

Neues Video aus der Untergrundmine: siehe Youtube oder Webseite von Rockstone Research







Die Lexington Gold-Kupfer-Mine wird in Kürze, nach der Entwässerung, mit dem Abbau beginnen. Ein Minenbetrieb ist ganzjährig, also auch im tiefsten Winter, möglich.



Die Entwässerung ist bereits so weit fortgeschritten, dass die ersten Erzzonen erreicht wurden.



Die Instandsetzung der Minen-Infrastruktur findet bereits dort statt, wo die Entwässerung abgeschlossen ist.



Nach der vollständigen Entwässerung wird der Abbau dort beginnen, wo kurze Schnellbohrungen das abzubauende Erz lokalisiert haben. Es muss nicht wie bei Explorationsbohrungen wochenlang auf Laborergebnisse gewartet werden, da Golden Dawn über ein eigenes Labor vor Ort an der Greenwood Verarbeitungsanlage verfügt.

Auf dem hochgradig mit Gold und Kupfer vererzten Gestein befinden sich noch Schlammreste der Entwässerung.

Das Erzgestein zeigt ein markantes Adernsystem, das hochgradig mit Gold und Kupfer angereichert ist und nur noch auf den Abbau wartet. Mit einem Durchschnittsgehalt von über 8 g/t Gold-Äquivalent ist Lexington eine hochgradige Untergrundmine (bisher nachgewiesen sind 96.300 Unzen Gold-Äquivalente, die jedoch mit weiteren Explorationsbohrungen während dem Produktionsbetrieb deutlich vergrössert werden sollen).

Die Lexington Untergrundmine wurde 2007/2008 errichtet und war aufgrund zu niedriger Goldpreise ($750 USD/Unze) nur wenige Monate in Produktion. Die Juni-2017-PEA von Golden Dawn kalkulierte All-in-Produktionskosten von $786 USD/Unze, sodass beim aktuellen Goldpreis von $1.275 USD/Unze eine ansehnliche Gewinnmarge von $489 USD/Unze projiziert wird (die meisten Goldminen haben Produktionkosten zwischen $1.100-1.200 USD/Unze).

Animiertes Kurzvideo über die Lexington Mine: siehe Youtube oder Webseite von Rockstone Research

Laufendes Bohrprogramm an der Golden Crown Mine

Während die Wiederinbetriebnahme der Lexington Mine auf Hochtouren läuft, bohrt das Unternehmen gleichzeitig auf dem Golden Crown Grundstück, das sich nur 3 km von der eigenen Greenwood-Verarbeitungsanlage (siehe Drohnen-Videos auf Youtube oder Webseite von Rockstone Research) befindet, wo auch das Erz aus der 15 km entfernten Lexington Mine zu verkaufsfähigen Gold-Doré-Barren und Kupfer-Konzentraten verarbeitet wird.

Die folgenden Fotos vom Golden Crown Bohrprogramm wurden letzte Woche aufgenommen und zeigen, dass die Bohrungen weiterhin am Laufen sind und somit regelmässig mit neuen Bohrergebnissen gerechnet werden kann, die den Aktienkurs zusätzlich beflügeln sollten.

Ende Oktober wurden die Laborergebnisse der ersten 9 Bohrlöcher vom laufenden Bohrprogramm veröffentlicht (siehe Webseite von Rockstone Research). Die hochgradigen Gehalte zwischen 3 und >30 g/t Gold, sowie bis zu 1,96% Kupfer, verdeutlichten, dass Goden Crown grosses Potential hat, als nächstes in die Produktion gebracht zu werden, vor allem auch weil das Erz nahe der Erdoberfläche vorkommt und somit kostengünstig abgebaut werden kann.

Insgesamt befinden sich weitere 12 Bohrlöcher aktuell im Labor - die Ergebnisse können jederzeit eintreffen und veröffentlicht werden.

Während die Lexington Untergrundmine noch dieses Jahr in die Produktion gebracht wird, soll Golden Crown nächstes Jahr mit dem Abbau beginnen. Das Unternehmen wird dann 2 Minen gleichzeitig am Laufen haben.

Die Golden Crown Lagerstätte wurde in der Vergangenheit nur sporadisch mit Untergrundminen-Methoden im Kleinstmaßstab abgebaut. Die bisherigen Bohrungen zeigen, dass sich die Lagerstätte über beachtliche Strecken ausdehnt und sich für einen unkomplizierten bzw. kostengünstigen Abbau eignet, vor allem auch weil die eigene Verarbeitungsanlage nur 3 km entfernt ist.

Bisher nachgewiesen allein in den 2 Minen Lexington und Golden Crown: 171,900 Unzen Gold-Äquivalente, die bei einer Gewinnmarge von $500 USD/Unze einen Profit von $86 Mio. USD ($108 Mio. CAD) erwirtschaften bzw. $0,92 CAD/Aktie. Steigt die Anzahl der Unzen mit neuen Bohrungen auf z.B. 250,000 an, so erhöht sich der Gewinn auf $157 Mio. CAD bzw. $1,33 CAD/Aktie. Hinzu kommen die Unzen aus der May Mac Mine, wo Bohrungen 2016-2017 Erz-Erweiterungen nachwiesen, und der neu akquirierten Lone Star Mine (nur 2 km südlich von Lexington), wo noch mindestens 32.000 Unzen Gold und 30 Mio. Pfund Kupfer liegen (inferred; historisch; bei aktuellen Marktpreisen liegt der in-situ Wert bei über $165 Mio. CAD), die mit neuen Bohrungen signifikant vergrössert und in NI43-101-konforme Ressourcen hochgestuft werden können,sowie alle anderen Minen auf den Grundstücken von Golden Dawn, die in Zukunft noch entwickelt werden.

Technische Betrachtung

"Die Ruhe vor dem Sturm": In einem interessanten Artikel (siehe Webseite von Rockstone Research) wird gezeigt, dass Goldminen-Aktien aktuell die niedrigste Volatilität in der Geschichte verzeichnen! Die Aktie von Golden Dawn hat sich während den letzten Wochen relativ gut gehalten, wenn man den scharfen Goldpreis-Rückgang betrachtet. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird Golden Dawn beim nächsten Goldpreis-Anstieg ebenfalls aufwerten, da es sich eben um einen angehenden Goldproduzenten handelt. Alsbald ist die Zeit gekommen, in der das Warten ein Ende hat, sowohl fundamental als auch technisch.

Dem Goldpreis gelang Mitte des Jahres ein Ausbruch (sog. Breakout) über den roten Widerstand, woraufhin ein klassicher Pullback zurück zur grünen Unterstützungslinie einsetzte. Somit steht die Auflösungsbewegung aus dieser Dreiecksformation bevor: Der sog. Thrust; ein starker Aufwärtstrend, der zum Ziel hat, zum Hoch des Dreiecks bei $1.900 USD aufzuschliessen.







Der unter dem Goldpreis abgebildete HUI-Goldminenindex befindet sich ebenfalls am Ende einer Dreiecksformation, sodass auch hier mit stark ansteigenden Notierungen zu rechnen ist.

Der USD-Index befindet sich seit 2015 in einer Dreiecksformation, aus der Ende 2016 ein Ausbruch gelang. Der anschliessende Pullback konnte jedoch nicht auf den Unterstützungslinien vom Dreieck halten, sodass ein erster Ausbruch nach unten erfolgte. Aktuell findet ein sog. Pullback zurück zum Dreieck statt. Da der USD-Index soeben die widerständigen Trendlinien vom Dreieck erreicht hat, sollte fortan mit einem finalen Einbruch gerechnet werden, der den Index auf die darunter iegende Unterstützungen bei etwa 87 Punkten abfallen lassen sollte. Dies würde mit einem starken Aufwärtstrend vom Goldpreis einhergehen.

Somit herrschen aktuell Kaufsignale für den Goldpreis und Goldminenaktien vor, während ein Verkaufssignal für den USD-Index vorliegt.













Kaufsignale für Golden Dawn Minerals

Die Aktie von Golden Dawn Minerals an der kanadischen Heimatbörse befindet sich aktuell am untersten (grünen) Aufwärtstrendkanal, sodass ein Kaufsignal vorliegt. Dieses Kaufsignal wird bekräftigt durch den unmittelbar zuvor stattgefundenen Ausbruch über den (rot-gestrichelten) Widerstand. Fortan kann mit einem neuen und starken Aufwärtstrend gerechnet werden. Man kann zuversichtlich sein, dass die langwierige Seitwärtskonsolidierung nun zu Ende ist und die Aktie in einen nachhaltigen Aufwärtstrend übergehen wird, der zum Ziel hat, die widerständigen Höchststände aus der Vergangenheit in neue Unterstützungen umzuwandeln, damit im Anschluss daran neue Höchststände erklommen werden können.







Unternehmensdetails

Golden Dawn Minerals Inc.

#318 - 1199 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 2R1 Canada

Telefon: +1 604 221 8936

Email: allinfo@goldendawnminerals.com





Aktien im Markt: 126.943.073







Kanada Symbol (TSX.V): GOM

Aktueller Kurs: $0,27 CAD (20.11.2017)

Marktkapitalisierung: $34 Mio.CAD







Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 3G8A / A1XBWD

Aktueller Kurs: €0,177 EUR (20.11.2017)

Marktkapitalisierung: €23 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.