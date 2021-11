Kaufkraft des Geldes schwindet – auf Gold und Silber setzen

Die Geldmenge steigt, dies birgt das Potenzial steigender Preise bei Konsumgütern

In den USA wurde die Geldmenge seit Anfang 2020 stark ausgeweitet. Der dadurch entstandene Geldmengenüberhang beträgt geschätzte 20 Prozent. Damit scheint es wahrscheinlicher, dass die Inflation bleibt und nicht nur vorübergehend ist. Auch 2021 wurde die Geldmenge weiter ausgeweitet. Die Kosten steigen besonders in den Sektoren Energie, Transport und Baumaterialien. Dies gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Europa und weitere Volkswirtschaften. Hier steigen die Preise für Güter und die Kaufkraft des Euro verringert sich.





Dies alles geschieht, weil die Zentralbanken die Intension hatten Schulden zu entwerten und Staaten und Banken zu stützen. Anleger trachten danach dieser Geldentwertung den Kampf anzusagen, was nicht einfach ist. Langfristige Investoren tun gut daran auf Werte wie Gold und Silber zu setzen. Deren Werterhaltungsfunktion ist unbestritten und bewährt. Bei den Gold-ETFs konnten daher auch wieder Zuflüsse ausgemacht werden. Dass die Zeichen für einen starken Goldpreis gutstehen, sieht man auch daran, dass die von der Fed angekündigten Reduzierungen der Anleihekäufe nun bereits beim Gold eingepreist sein sollten.





Sollten sich wirtschaftlichen Vorgaben in den USA ändern, so werden laut Fed-Chef Powell die Anleihekäufe wieder vermehrt stattfinden. Dies wiederum hätte mehr Inflation und damit steigende Preise bei den Edelmetallen zur Folge. Für andere Staaten gelten diese Möglichkeiten ebenso. Der umsichtige und längerfristig denkende Anleger sollte daher immer auch Anteile von Gold- und Silberunternehmen in seinem Portfolio besitzen. Da käme Gran Colombia Gold in Frage. Der Dividenden zahlende Goldproduzent besitzt die Segovia-Mine in Kolumbien (Gold- und Silberproduktion) sowie das große noch unerschlossene Toroparu-Projekt in Guyana. Chesapeake Gold konzentriert sich auf sein Gold-Silber-Zink-Projekt Metates in Mexiko. Im dritten Quartal 2022 soll es eine Vormachbarkeitsstudie geben.





