Katerstimmung vor dem Wochenende

1. TUI (WKN TUAG00)

Für die Aktie des Reise-Konzerns TUI geht es kurz vor dem Wochenende nochmal deutlich gen Süden. Die Papiere verlieren zum Mittag über 4 %. Unlängst wurde bekannt, dass auf einem der noch in Betrieb befindlichen Kreuzfahrtschiffe der Flotte das Corona-Virus ausgebrochen ist.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Die Aktie des Automobilkonzerns muss am Freitag Federn lassen und notiert 1,5% leichter. Die heute vorgelegten Zahlen überzeugten Anleger allem Anschein nach nicht. Die Wolfsburger mussten einen Rückgang des Auto-Absatzes von 1,4 % zum Vorjahresmonat verkraften. Gestern hatte VW überdies angekündigt, die Zusammenarbeit im Bereich des autonomen Fahrens mit dem US-Konzern Microsoft weiter auszubauen.



3. Tilray (WKN A2JQSC)

Auch den dritten Tag in Folge bleiben die Papiere des Cannabis-Unternehmens Tilray bei Anlegern gefragt. Marktbeobachter ziehen beim Blick auf das kanadische Unternehmen bereits erste Vergleiche zum GameStop-Hype von vor einigen Wochen. Zum Mittag notiert die Aktie leicht im Minus bei knapp um die 25 Euro.