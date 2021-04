Katerstimmung an den Börsen?

1. E.ON (WKN ENAG99)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist die E.ON-Aktie. Die Papiere des Energieversorgers verlieren rund 0,6% und notieren somit knapp unter der Marke von 10 Euro. Analysten sind der E.ON-Aktie indes größtenteils positiv gestimmt: 18 Kaufempfehlungen stehen 5 Halte- und lediglich 2 Verkaufsempfehlungen entgegen.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Am DAX-Ende mit einem Minus von 1,8% finden sich heute die Papiere des VW-Konzerns wieder. Wie der NDR berichtet, könnten auf die deutschen Autobauer Strafzahlungen in Milliardenhöhe zukommen. Den Konzernen wird vorgeworfen, illegale Absprachen zur Vertuschung von Abgaswerten getroffen zu haben. Während Daimler als Kronzeuge in dem Prozess auf Straffreiheit hoffen kann, könnte es für BMW und Volkswagen teuer werden. Auch die BMW-Aktie steht heute unter Druck.



3. Henkel (WKN 604843)

Auch der dritte Wert kommt aus dem deutschen Standardwerte-Index. Die Aktie des Konsumgüter- & Klebstoff-Herstellers Henkel notiert unter sehr hohen Umsätzen bei 95,30 Euro aber nahezu unverändert. Heute bekamen Henkel-Aktionäre die jährliche Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Vorzugs- respektive 1,83 Euro je Stammaktie ausgezahlt.