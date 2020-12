Katastrophe bei Nio?

Liebe Leser,

erstaunlich, was derzeit mit Aktien aus China teils passiert ist. Nun ist der Wert von Nio erneut nach unten gesaust: 2,3 % standen in den ersten Morgenstunden auf den Kurstafeln. Dies lässt fast ein ganzes Weltbild wanken. Denn in wenigen Tagen oder genauer gesagt 1 Woche wählen die Wahlmänner in den USA den neuen Präsidenten Joe Biden.

Das wiederum hat zur Folge, dass die erwartbare UN-Klimaschutzstrategie der USA mit dem Wiedereintritt ab dem 20. Januar auch die E-Mobilität fördern könnte. Nio ist im Grunde derzeit der Topwert an sich. Technologisch reicht die Reichweite der Fahrzeuge über 900 km. Das könnte aus Sicht der Analysten in den kommenden Monaten dazu führen, dass die Branche der Verbrennungsmotor-Gilde den Kampf ansagen kann.

Nur: Plötzlich hakt es für die Aktie. Dies wirft ein Licht auf den neuen Präsidenten und die Politik China gegenüber. Die USA wollen unter Biden anders als unter Trump dem ersten Anschein nach nicht die “America first”-Politik betreiben und den multilateralen Handel, wie es so schön heißt, wieder aufleben lassen.

Ganz so einfach ist es nicht. Die USA werden niemals ihre Wirtschaft zugunsten einer stärkeren oder besseren ausländischen Konkurrenz aufgeben wollen. Die Autoindustrie etwa in den USA darbt vor sich hin. Biden und Co. werden lediglich eine modifizierte Strategie gegenüber Trump einschlagen.

Der vermeintlich stärkere Welthandel soll letztlich die Vormachtstellung der US-Industrie absichern helfen. Biden richtet die USA wieder stärker an den Absatzmärkten auf dem Weltmarkt aus. Dies wiederum ermöglicht ggf. auch einen stärkeren Einfluss auf den chinesischen Markt.

Tatsächlich jedoch ändert sich wenig. Die USA sind hochverschuldet, gerade die Chinesen halten Anleihen im Umfang von mehr als 2 Billionen Dollar. Der Einfluss Chinas in Afrika hat sich auch in der Corona-Krise zum Leidwesen der USA weiter ausgedehnt. Der wichtige US-Handelspartner Großbritannien steht kurz davor, den Brexit endgültig ohne vertragliche Einigung mit der EU über Mindeststandards zu vollziehen. Der Einfluss in der EU wird damit deutlich geringer, Winston Churchill war von den USA ausdrücklich als Brückenkopf der USA in Europa verstanden worden.

In dieser Situation sind die Angriffe aus der Wall Street (u.a. wird über ein De-Listing chinesischer Unternehmen verhandelt) gegen chinesische Konzerne möglicherweise doch ernsthafter, als dies unter Biden vermutet worden wäre. Der Markt jedenfalls scheint nachhaltigere Sorgen zu haben.

Wenn Sie auf chinesische Unternehmen setzen, also etwa auf BYD, auf Nio oder Xiaomi, dann arbeiten Sie am besten mit engen Stop-Loss-Limits für den Fall, dass die Märkte Recht haben.





