Karora Resources landet Volltreffer in neuer Zone mit MEGA-Potenzial!

Karora Resources legt nach erneuten Rekordquartalszahlen mit ebensolchen Explorationsergebnissen nach! Unglaublich welches Potenzial auf ‚Beta Hunt‘ noch schlummert!







Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Leistungen die einen aus dem Staunen nicht mehr raus kommen lassen liefert der Goldproduzent Karora Resources (WKN: A2QAN6) durchweg ab! Konnten wir noch vor wenigen Tagen über eine neue Quartals-Rekordproduktion bei gleichzeitig gesunkenen Produktionskosten berichten, legt die Firma gleich wieder mit Explorations-Volltreffern von seiner ‚Beta Hunt‘-Goldmine in Australien nach!

Demnach zeigt der neueste Satz Bohrergebnisse, die aus verschiedenen Zonen stammen, zwar unterschiedliche aber gleichermaßen interessante Merkmale auf. Sogar unterhalb der jüngsten Entdeckung der ‚50C‘-Nickel-Zone ist Karora direkt auf unglaubliche 40,5 g/t Gold über 4 m gestoßen.

Weiter mit TOP-Ergebnissen ging es in nur etwa 250 m Entfernung zur ‚Larkin‘-Zone, wo sogar der bisher am längsten mineralisierte Gold-Abschnitt gefunden wurde, der bisher in der Mine gebohrt wurde. Ergebnisse mit durchschnittlich 1,5 g/t Gold begeistern ebenso wie die höhergradigeren Bereiche mit zum Beispiel 3,2 g/t Gold über 13,1 m inklusive 50,9 g/t Gold über 0,4 m!

Noch höhergradiger ging es bei den Ergebnissen der ‚Infill‘-Bohrungen auf ‚Larkin‘ zu, wo Gehalte von 4,7 g/t Gold über 5 m, 7,6 g/t Gold über 2,10 m oder 74 g/t Gold über 1 m durchteuft wurden!





Quelle: Karora Resources

Die hochgradigen Zonen über mehrere Meter sind für die Produktionsmethode in der Mine perfekt geeignet. Das sieht auch Paul Huet, Chairman und CEO von Karora so und verdeutlichte die signifikanten Ergebnisse so:

„Ich bin begeistert von den neuen Explorationsbohrergebnissen, die weiterhin das enorme Wachstumspotenzial der ‚Beta Hunt‘-Mine belegen.

Unser erstes Bohrloch südlich der Nickelentdeckung ‚50C‘ im Gebiet ‚Gamma Block‘ durchteufte 40,5 g/t Gold über 4,0 m (Loch G50-22-007NE) als Teil des Bohrprogramms, das auf die südliche Ausdehnung des Nickeltrogs abzielt, und unterstreicht das weitere Potenzial dieses Gebiets, eine bedeutende Goldmineralisierung zu beherbergen.

Quelle: Karora Resources

Außerdem haben wir auf ‚Beta Hunt‘ den bisher breitesten +1 g/t-Abschnitt gebohrt. Im ‚Beta Block‘ läuft derzeit eine Bohrkampagne zur Aufwertung des Nickelbereichs ‚30C‘ und der darunter liegenden Gold-Zone ‚Larkin‘.

Im Rahmen dieser Kampagne wurde ein Explorationsbohrloch 250 m hinter der Zone ‚Larkin‘ erweitert und ergab einen sehr breiten goldmineralisierten Abschnitt mit 1,5 g/t Gold über 90,5 m, einschließlich 3,2 g/t Gold über 13,1 m und 2,7 g/t Gold über 6,0 m.“

Darüber hinaus sei es wichtig zu verstehen, dass die aktuellen Goldmineralressourcen von ‚Beta Hunt‘ vollständig im nördlichen ‚Hunt-Block‘ enthalten sind, während sich sowohl der ‚Beta‘- als auch der ‚Gamma‘-Block noch in einem sehr frühen Explorations-Stadium befänden.

Da Karora die Mine weiter in Richtung Süden entwickelt, sind die Möglichkeiten, die aktuellen Ressourcen aus diesen Blöcken zu erweitern, sehr gut, wie die jüngsten Bohrabschnitte beweisen.

https://www.youtube.com/watch?v=RSNKRxkqsXk&t=1082s

Fazit: Hier geht scheinbar noch viel MEHR!

Es ist einfach unglaublich, was die ‚Beta Hunt‘-Mine trotz ihrer Jahrzehntelangen Produktion noch für hochgradige und große Zonen beherbergt! Während die neue Gold-Zone nun nach Kräften exploriert wird, stehen zudem noch Bohrergebnisse aus der ‚Breccia‘-Zone (befindet sich innerhalb der ‚50C‘-Zone) aus, von der zuletzt unglaubliche 40,5 g/t Gold über 4 m gemeldet wurden!

Karora Resources (WKN: A2QAN6) ist ein Unternehmen, das spannender kaum sein kann. Auf der einen Seite übertrifft man seine Produktionsprognosen nahezu regelmäßig, während man auf der anderen Seite parallel schon mit Vollgas daran arbeitet der erste Goldproduzent zu werden, der CO2-frei arbeitet. Dass obendrein „nebenbei“ noch immer weitere neue Zonen mit hochgradigen Goldvorkommen gefunden werden, die das Minenleben deutlich verlängern, ist schon eine Qualitätsklasse für sich!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

