Kann Russland Sanktionen durch Bitcoin umgehen?

„Bislang ist die russische Regierung nicht als besonders krypto-affin aufgefallen.“

Kryptowährungen wie Bitcoin sind durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wieder in der Diskussion. Das “digitale Geld” ist dezentral und unterliegt keinen staatlichen Regeln. Das schürt Befürchtungen, Russland könnte mit Hilfe der Digitalwährungen Sanktionen umgehen. Frank Schäffler, Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion ordnet im Gespräch mit SWR Aktuell die Situation ein: "Ich würde das nicht überschätzen. Bislang ist die russische Regierung nicht als besonders krypto-affin aufgefallen. Und man braucht einen Partner auf der anderen Seite. Nämlich Banken, die die Kryptowährung wieder in echtes Geld zurücktauschen. Da sind aber die Finanzaufsichtsbehörden relativ nah dran", so Schäffler.



Das Interview zum Nachhören gibt es unter https://bit.ly/3ifKH51