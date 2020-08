Kann Delivery Hero den DAX bereichern?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist seit Anfang dieser Woche Mitglied im DAX. Der besteht bekanntermaßen nur aus 30 Werten, spiegelt aber trotzdem rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung aller an der Börse gelisteten Unternehmen hierzulande wider.

Der Index gilt daher auch als ein „Barometer für die deutsche Wirtschaft“, dessen Entwicklung sowohl im Inland als auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt wird. Dass es eine Pleite-Firma wie Wirecard in diesen Elite-Club geschafft hat, war für das Image des DAX sicher nicht förderlich. Durch ein kurzfristig verändertes Regelwerk hat die Deutsche Börse immerhin dafür gesorgt, dass die Skandal-Aktie noch vor dem nächsten offiziellen Anpassungstermin im September aus dem Index eliminiert wurde.

Marktführer Amazon als Vorbild

Neu dabei ist nun also Delivery Hero . Ein Unternehmen, das erst vor gut zwei Jahren an die Börse gegangen ist und seine Umsätze mittlerweile fast ausschließlich im Ausland generiert. Operativ hat der Konzern bislang regelmäßig Verluste geschrieben. Der Fokus liegt zunächst auf möglichst viel Umsatzwachstum, wie auch der jetzt verkündete Zukauf in Dubai belegt. Das stößt bei vielen Marktbeobachtern unweigerlich auf Kritik, wenngleich ein Welt-Unternehmen wie Amazon mit exakt derselben Strategie begonnen hat.

Oliver Ross ( orsuntzu ), dessen wikifolio Sun Tzu nach knapp zwei Jahren bei einem maximalen Verlust von unter acht Prozent auf eine durchschnittliche Jahresperformance von 8,3 Prozent kommt, ist trotzdem entsetzt: „Delivery Hero schreibt rote Zahlen und kommt in den DAX. Was soll man davon halten? Unser DAX ist völlig unbrauchbar geworden, er ist mittlerweile so unnötig wie unbedeutend. Im DAX sollten mal die besten deutschen Unternehmen vertreten sein, das war einmal.“

Operativer Verlust

Das mit den „roten Zahlen“ stimmt dabei nur bedingt. Im vergangenen Geschäftsjahr wies der Konzern bei einem Umsatz von 1,24 Milliarden Euro tatsächlich einen Nettogewinn von 230 Millionen Euro aus. Und das obwohl vor Steuern noch ein Verlust von 663 Millionen Euro zu Buche stand. Wie ist so etwas möglich? Die Erklärung ergibt sich aus der Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV). Neben einer kleinen Steuergutschrift taucht hier ein positives Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 920 Millionen Euro auf. Der Blick ins Detail zeigt, dass es sich hierbei um den Gewinn aus der im April 2019 erfolgten Veräußerung des Deutschlandgeschäfts handelt. Es war also ein einmaliger Sonderposten, der mit dem operativen Geschäft nur bedingt etwas zu tun hat und sich so vor allem nicht wiederholen wird. Profitabel arbeitet der Konzern also tatsächlich nicht.

Die Regeln für die DAX-Aufnahme

Ob Delivery Hero es im kommenden Jahr unter diesen Voraussetzungen ebenfalls in den DAX schaffen würde, darf zumindest angezweifelt werden. Aktuell laufen bei dem Indexbetreiber nämlich Diskussionen über weitere Änderungen des Regelwerks. Gut möglich, dass eine über einen längeren Zeitraum nachgewiesene Profitabilität dann als zusätzliches Kriterium aufgenommen wird. So wie es im S&P 500 in den USA längst der Fall ist, weshalb zum Beispiel Tesla erst jetzt die Chance auf einen Aufstieg in den Index bekommt – was viele Inhaber der entsprechenden Indexfonds mit Blick auf die fulminante Kursentwicklung der Aktie sicher bedauern.

Beim DAX entscheiden aktuell jedenfalls noch die Marktkapitalisierung und der Börsenumsatz darüber, ob eine Aktie an einem der viermal im Jahr anstehenden Stichtage auf- bzw. absteigt. Das führt unweigerlich dazu, dass die meisten Neulinge bereits eine sehr starke Performance hinter sich haben. Denn je höher der Aktienkurs und damit auch der Börsenwert, desto größer stehen die Chancen auf einen Aufstieg. Oftmals ist die Luft bei diesen Aktien nach der Aufnahme in den DAX dann erst mal raus.

Raus nach 145 Prozent Kursplus

Vielleicht haben auch deshalb viele erfolgreiche Trader ihre Bestände bei Delivery Hero in den vergangenen Tagen reduziert. In dem wikifolio Predictable Consumer Stocks von Bastian Brach ( TBasti ) war die Aktie lange Zeit die mit Abstand größte Position. Nach dem Index-Aufstieg hat er am Montag dann aber auch die letzten noch vorhandenen Stücke veräußert. Dabei gelang ihm ein Gewinn von 145 Prozent. Ein Beleg dafür, wie gut die Aktie in den vergangenen Monaten gelaufen ist und dass man auch mit nicht profitablen Unternehmen an der Börse Geld verdienen kann – zumindest in einem gewissen Zeitfenster.

#

Name

ISIN

Handelsvolumen (in Euro)

Alle Trades

Käufe

1

Bayer

DE000BAY0017

76.546,29

275

55%

2

VW

DE0007664039

11.528,01

229

52%

3

SAP

DE0007164600

41.086,82

166

49%

4

Delivery Hero

DE000A2E4K43

339.867,56

164

61%

5

BASF

DE000BASF111

9.805,35

143

54%

6

Adidas

DE000A1EWWW0

32.184,33

121

52%

7

Allianz

DE0008404005

15.573,08

118

64%

8

Vonovia

DE000A1ML7J1

44.222,41

106

52%

9

Fresenius

DE0005785604

10.868,19

106

49%

10

Infineon

DE0006231004

244.280,15

105

58%



Die 10 meistgehandelten DAX-Aktien der letzten sieben Tage

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.