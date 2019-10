Kanada wählt Bundestag

Die Politik der Regierung beeinflusst auch die Rohstoffindustrie. Der kanadische Bergbauverband und das PDAC-Gremium äußerten sich dazu

In Kanada ist nicht nur die Klimapolitik ein Thema, politische Stabilität für die Industrie, besonders auch für die Bergbaubranche sind wichtige Themen. Denn Unsicherheit, so Präsident und CEO Gratton des PDAC-Gremiums, schädige das Geschäft. Die Konservativen, wenn sie gewählt werden, so Gratton, würden dem Bergbaugewerbe guttun. „Die Welt braucht mehr Kanada“, so ein Vertreter des Bergbaugremiums und wünscht sich eine starke Energiewirtschaft.





Auch wird auf Investitionen im Norden Kanadas aufmerksam gemacht, denn Projekte sollen damit rentabler werden, neue Regionen des Landes geöffnet werden. Das PDAC-Gremium legt Wert auf die Stärkung des Bergbausektors, auf solide Fiskalpolitik, Rechtssicherheit und auf verantwortungsbewussten Landzugang. Dies soll durch die Zusammenarbeit mit der Regierung gelingen.







Ein gemeinsames Miteinander der Regierung und der Bergbau-Gremien sollte sich auch positiv für die in Kanada tätigen Bergbaugesellschaften auswirken. In Kanada arbeiten beachtenswerte Unternehmen wie beispielsweise White Gold im Yukon im äußersten Nordwesten Kanadas oder Treasury Metals in Ontario.







White Gold (http://whitegoldcorp.ca/signup) besitzt fast 440.000 Hektar Land im Whitegold-Bezirk des Yukon. Jüngste Bohrergebnisse brachten bis zu fantastischen 140 Gramm Gold pro Tonne Gestein ans Tageslicht. Mindestens eine Million Unzen Gold wurden an Mineralressourcen bereits ausgemacht. Benachbarte Projekte (Coffee, Casino) punkten ebenfalls mit großen Goldfunden.





Treasury Metals arbeitet auf dem Goliath-Projekt, welches bereits weit fortgeschritten ist und auf dem Goldeyes Weebigee-Projekt, beide zu 100 Prozent im Besitz der Gesellschaft. Letzteres konnte bereits mit bis zu 450 Gramm Gold pro Tonne Gestein glänzen.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/) und Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/).







