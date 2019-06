Kanada: Markt für Cannabislebensmittel auf fast 3 Mrd. Dollar geschätzt

Auch wenn noch kein genaues Datum festgesetzt wurde: Bis zum 17. Oktober dieses Jahres müssen die Regeln für den Umgang mit Nahrungsmitteln, die mit Cannabis versetzt sind, stehen. Und nach Ansicht der Experten von Deloitte wird dieser Markt ein Volumen von geschätzt 2,7 Mrd. Dollar pro Jahr haben!

Die Analysten schätzen, so ein Bericht von Bloomberg BNN, dass rund 1,6 Mrd. Dollar davon auf Lebensmittel entfallen, 529 Mio. Dollar auf mit Cannabis angereicherte Getränke und noch einmal 174 Mio. Dollar auf lokale Produkte. Weltweit erwartet Deloitte eine Verdopplung des Marktes für „alternative Cannabisprodukte“ in den kommenden fünf Jahren.

Ob zu den Cannabisgetränken auch Weine aus dem berühmten Napa Valley in Kalifornien gehören, ist fraglich. Allerdings berichtete der San Francisco Chronicle, dass eine Gruppe namens Napa Valley Cannabis Association bei einer in der Region anstehenden Abstimmung das Thema Cannabisanbau auf die Tagesordnung bringen will. Die Behörden hatten den Marihuanaanbau in Napa vor einigen Jahren verboten.

Die Initiative will Cannabisanbaubetriebe mit 1 oder 2 Dollar pro Quadratfuß Fläche besteuern und die verfügbare Fläche auf 1 Acre (0,41 Hektar) pro Betrieb begrenzen. Gegner dieses Plans sind der Ansicht, dass es nicht genug Platz für das Vorhaben gibt und machen sich Sorgen, dass das Marihuana Weingärten kontaminieren, die bereits schlechte Verfügbarkeit von Arbeitskräften weiter beeinträchtigen und den Umsatz mit Wein schmälern könnte, berichtet der Chronicle.



