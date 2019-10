Kanada: Cannabis-Gesellschaften kämpfen mit starken Einschränkungen

Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST) - Kanada hat mit der Legalisierung von Marihuana als Genussmittel vergangenes Jahr Geschichte geschrieben. Doch bei der Umsetzung hapert es gewaltig.

Die kanadischen Cannabis-Gesellschaften haben große Schwierigkeiten, in diesem noch jungen Markt einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Wie Experten gegenüber dem Investing News Network erläuterten, hat die hohe Regulierung des Sektors die Branche bislang stark behindert, was auch dazu geführt hat, dass der illegale Markt für Marihuana immer noch der größte Konkurrent der Branche ist.

Vor allem die doch sehr geringe Anzahl von Geschäften, in denen die legalen Cannabis-Produkte verkauft werden dürfen, beschneidet das Gewinnpotenzial der Marihuana-Produzenten. In Ontario, der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas mit laut Statistics Canada mehr als 14 Millionen Bewohnern, wurden zum Beispiel gerade einmal 75 (!) Cannabis-Einzelhandelslizenzen ausgegeben. Was bedeutet, dass es, selbst nachdem die zweite Welle von Geschäften aufgemacht hat, nur eine Ausgabestelle pro 19.000 Einwohnern gibt!

Hinzu kommt, dass starke Einschränkungen beim Marketing gibt. Der „Cannabis Act“ beschränkt die Möglichkeiten für Werbung zu Cannabis-Produkten erheblich, verbietet Reklameschilder, Radiowerbung, Werbung in Zeitschriften etc. Eine Marke aufzubauen, ist so für die Marihuana-Gesellschaften extrem schwierig.

Lesen Sie mehr zum Thema bei unserem Partner Investing News Network:

