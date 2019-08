Kalifornischer Cannabis-Markt soll 2021 7,7 Mrd. USD erreichen

Kalifornien ist nur einer von elf US-Bundesstaaten, in denen Marihuana auch als Genussmittel legal ist. Doch der kalifornische Cannabis-Markt stellt die Konkurrenz in den Schatten, ist der größte Marihuana-Markt in ganz Nordamerika. Mit einer Bevölkerung von mehr als 39,5 Mio. Einwohnern und einer Branche, die erst begonnen hat, sich zu etablieren, stellt Kalifornien damit die größte Chance für Unternehmen dar, die versuchen wollen, sich einen Platz im legalen Cannabis-Geschäft zu sichern.

2018 verzeichnete Kaliforniens Cannabis-Markt laut der Experten von BDS Analytics ein Umsatzvolumen von 2,51 Mrd. USD und führt damit mit weitem Vorsprung vor allen anderen US-Bundesstaten. Schon im zweitgrößten US-Markt für legales Cannabis, Colorado, lagen die Umsätze im vergangenen Jahr um 60% niedriger, berichtet Investing News Network.

Und da die lizenzierten kalifornischen Betriebe BDS zufolge weiter an Boden gegenüber dem Schwarzmarkt gewinnen, erwarten die Experten weiteres Wachstum. 2021, schätzt BDS, wird ein Marktvolumen von bis zu 7,7 Mrd. USD erreicht. Vor allem Produkte wie Konzentrate, Extrakte und Cannabis-Lebensmittel, der am schnellsten wachsende Teil des Marktes, sollte dieses Wachstum antreiben hieß es. 2018 lag der Anteil solcher Produkte am legalen Marihuana-Markt bei 39%.

Zudem bieten die Regularien in Kalifornien Unternehmen, die dort tätig sind, einen Vorteil, den es in anderen Gebieten nicht gibt – die Möglichkeit zur vertikalen Integration. Innerhalb bestimmter Bedingungen können kalifornische Cannabis-Gesellschaften vergleichsweise frei eigene Lieferketten, Vertriebsnetzwerke und Einzelhandelsgeschäfte errichten. Damit können die vertikal integrierten Unternehmen die Effizienz und Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe maximieren.

Insgesamt hat Kalifornien Cannabis-Gesellschaften mehr zu bieten als die meisten andern Gebiete, in denen Marihuana legalisiert ist. Der US-Bundesstaat verfügt über hervorragende Anbaubedingungen, ein stabiles, regulatorisches Umfeld und die größte Kundenbasis in Nordamerika. Ideale Voraussetzungen also für junge Cannabis-Gesellschaften Auch die von GOLDINVEST.de beobachteten Chemistree Technology (WKN A2DVVS / CSE CHM) sowie Chemesis International (WKN A2NB26 / CSE CSI) haben in Kalifornien bereits einen Fuß in der Tür. Wir halten unsere Leserschaft selbstverständlich auf dem Laufenden.

Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel von Investing News Network im englischen Original:

California Marijuana Industry Offering Optimal Conditions







Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.