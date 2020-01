Kalamazoo Resources: Goldexplorer mit dem größten Potenzial Victorias?

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Quasi zu Weihnachten hatte der australische Goldexplorerseinen Aktionären noch ein schönes Geschenk gemacht und einen Bohrabschnitt mit Goldgehalten von bis zu 1.916 Gramm pro Tonne gemeldet (wir berichteten). Seitdem hat sich die Aktie wieder deutlich vom Kursrückschlag Mitte Dezember erholt und den Weg nach Norden eingeschlagen.Allein am heutigen Montag ging es um knapp 11% nach oben, was wohl zum einem dem starken Goldpreisanstieg geschuldet ist. Zum anderen aber gab es einen Bericht in der australischen Tageszeitung The Australian, in dem Kalamazoo als eine von 50 Investmentideen (aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen) für 2020 ausgewählt wurde.Wie der Autor ausführt, bieten Goldexplorer mit einer niedrigen Marktkapitalisierung das Potenzial auf überproportional hohe Gewinne – und zwar auch unabhängig von der kurzfristigen Goldpreisentwicklung. Allerdings, hieß es weiter, müssten die Unternehmen auch substanzielle Entdeckungen machen.Besonders vielversprechend erscheinen The Australian dabei Goldexplorer, die im Bundesstaat Victoria aktiv sind, wobei sich das Interesse auf die historischen Goldfelder der Region Bendigo konzentriere, in denen auch die Weltklassemine Fosterville der kanadischen Kirkland Lake Gold gelegen sei. Und das größte Potenzial unter diesen Unternehmen sieht The Australian eben bei Kalamazoo.Das Unternehmen hatte erst vor Kurzem das erste Explorationsprogramm bzw. die ersten Bohrungen auf seinem Goldfeld Castlemaine durchgeführt und wurde dabei auch gleich fündig. So meldete Kalamazoo für sein Bohrloch MU19DD04 insgesamt 1,42 Meter mit durchschnittlich 261,3 g/t Gold – das sind mehr als 8 Unzen – ab 100,32 Meter Tiefe, darunter eben jene 0,17 Meter Freigold mit 1.916 g/t Gold sowie 0,27 Meter mit 70,6 g/t Gold (ab 100,49 Meter) und 0,49 Meter mit 4,1 g/t Gold ab 100,76 Meter!Unserer Ansicht nach hat Kalamazoo damit einen sehr guten Anfang gemacht. Sollte das Unternehmen, das in Kürze weitere Bohrungen folgen lassen will, auch in Zukunft erfolgreich sein, könnte sich der Kurs noch deutlicher in Richtung Norden bewegen. Dass es sich hier um eine riskante Spekulation handelt, muss dabei aber jedem Anleger klar sein. Bohrerfolge sind für weitere Kurserfolge unabdingbar. Wir werden berichten, wie es weitergeht!Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Kalamazoo Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Kalamazoo Resources) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Kalamazoo Resources entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Kalamazoo Resources profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.