Kalamazoo Resources: Auf den Spuren von De Grey Mining

Die sensationelle Goldentdeckung Hemi von De Grey Mining hat in der australischen Region Pilbara einen wahren, neuen Goldrausch angefacht! Auf den Spuren von De Grey bewegt sich jetzt in gewisser Weise auch Wettbewerber Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) mit dem Goldprojekt Sisters. Denn Sisters liegt im Streichen von Hemi!







Nachdem es eine Weile vergleichsweise ruhig um Kalamazoo war, dreht das Unternehmen jetzt ein ganz großes Rad und bohrt sowohl in den Goldfeldern Victorias nach der nächsten Weltklassemine im Stil von Kirkland Lakes Fosterville, während man gleichzeitig die Bohrer auf dem Ashburton-Projekt rotieren lässt, das man zusammen mit der bestehenden Ressource von rund 1,65 Mio. Unzen Gold von Northern Star Resources übernommen hat.





Und jetzt also hat man mit dem kurz bevorstehenden Bohrbeginn auf Sister ein weiteres, extrem heißes Eisen im Feuer! Kalamazoo kündigte dazu heute an, dass man nach Erhalt der letzten Genehmigungen und Abschluss der Erweiterungsbohrungen auf Ashburton Rückspülbohrungen von insgesamt rund 4.900 Meter Länge sowie Diamantkernbohrungen von noch einmal 800 Metern Länge auf dem Goldprojekt Sisters durchführen wird.Kalamazoo hat mit Hilfe innovativer Methoden bislang fünf vorrangige Bohrziele auf Sisters identifiziert. Dazu entnahm man Bodenproben, führte eine Magnetikuntersuchung aus der Luft, hyperspektrale Bildanalysen durch und zog Informationen aus hochauflösenden Satellitenfotos und Bodenquerungen. Mit den jetzt angekündigten Bohrungen will das Unternehmen dabei zunächst die Zielzonen Wattle Plains und Satirist testen, während die anderen drei Zonen eventuell in späteren Bohrkampagnen erkundet werden.Auch hier wird es also extrem spannend, wenn die Bohrungen, voraussichtlich Mitte Dezember beginnen. Wir glauben, dass die Kalamazoo-Aktie, sollte das Unternehmen auch nur auf einem der drei unserer Ansicht nach sehr vielversprechenden Projekte erfolgreich sein, aus dem Seitwärtstrend ausbrechen und den Aufwärtstrend wieder aufnehmen könnte. Das beste Beispiel dafür, wie es gehen kann, ist die eingangs erwähnte De Grey Mining, die seit der Ersterwähnung auf GOLDINVEST.de mittlerweile rund 1.650% im Plus steht!Natürlich gibt es keine Garantie, dass Kalamazoo ebenso erfolgreich ist und die Aktie eine vergleichbare Performance erzielt, doch die Chance ist unserer Ansicht nach jedenfalls gegeben. Dafür bezahlt man als Anleger mit einem hohen Risiko und dessen sollte man sich auch immer bewusst sein und entsprechend handeln.