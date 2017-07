Kakao: Mit steigender Tendenz

Der Kakao Future musste von August bis April vergangenen Jahres eine deutliche Abwärtsbewegung durchlaufen, aber hatte in den Monaten ab Mitte April um 1800 US-Dollar einen tragfesten und in den folgenden Monaten mehrmals getestete Boden als Unterstützung gebildet. Von diesem stießen sich die Notierungen zuletzt erneut nach oben ab. Dabei überquerten sie in diesen Tagen die 2000 US-Dollar. Nun liegt ein entscheidender Schritt vor dem Kakaopreis: Nachdem der Kakao Future im bisherigen Jahresverlauf zwischen der Unterstützung und dem Jahreshoch um 2300 US-Dollar schwankte, wäre es entscheidend, eine die letzten Hochs verbindende Gerade um aktuell 2070 US-Dollar zu überwinden. Unsere vor einer Woche erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VL1CUU auf einen steigenden Kakaopreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 6,04 Euro und liegt mit 6,3 Prozent im Plus. Wer den Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in Erwartung eines steigenden Kakaopreises in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses die Position näher am Vorstellungskurs absichern.

Kakao Future Sep 17 (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VL1CUU) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Kakaopreis ausgehen, mit einem Hebel von 2,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 33,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1890 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,98 Euro. Dem in der Tabelle angegebenen Kursziel liegt ein Kakaopreis von 2500 US-Dollar zugrunde. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3,7 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: VL1CUU

Akt. Kurs: 6,04 - 6,09 Euro

Basispreis: 1.306,40 US-Dollar



KO-Schwelle: 1.343,00 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Vontobel

Basiswert Kakao Future Sep 17

Kursziel: 10,20 Euro

Kurschance: 67 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.