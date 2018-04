Kakao: Ab hier wird's wieder interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Ein deutlicher Käuferüberhang an einer markanten Widerstandszone konnte den Kakaopreis zu Beginn dieser Woche weiter hochdrücken und über eine wichtige Hürde aufwärts bringen. Die COT-Daten weisen dabei auf ein gesteigertes Interesse von Großinvestoren hin.

Noch in 2016 tendierte der Kakaopreis auf der Unterstützung von etwa 2.597 US-Dollar/Tonne grob seitwärts, rutschte zum Ende aber deutlich ab und fiel in den Bereich von 1.769 US-Dollar bis Mitte letzten Jahres zurück. An dieser Stelle startete anschließend eine einjährige Stabilisierungsphase, die zu Beginn von 2018 bereits einen ersten Aufwärtsimpuls an 2.157 US-Dollar erlaubte zu setzen.

Von da an legte der Kakaopreis steil zu und arbeitete sich an den vorherigen Widerstandsbereich von 2.597 US-Dollar heran. Obwohl ein direkter Ausbruch ausblieb und zuvor ein kleinerer Pullback vollzogen werden musste, überzeugten Bullen zuletzt mit ihrer Entschlossenheit und drückten die Kursnotierungen zu Beginn dieser Handelswoche auf frische Verlaufshochs aufwärts. Damit zeichnet sich eine Fortsetzung des positiven Trendverlaufs ab, dass auch die wöchentlichen COT-Daten bestätigen. Denn besonders der Überhang an Großinvestoren ist aktuell hoch und dürfte die Rallye entsprechend weiter vorantreiben.

Mittelfristig jetzt interessant

Gelingt es den zu Beginn dieser Handelswoche aufgestellten Ausbruch über das Niveau von 2.597 US-Dollar per Wochenschlusskurs zu festigen, so dürfte eine weitere Aufwärtsbewegung zunächst bis an die Jahreshochs aus 2016 bei 3.132 US-Dollar aufwärts reichen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit eines Anstiegs des Kakaopreises an glatt 3.200 US-Dollar und kann für ein Long-Investment beispielshalber über das Faktor-Zertifikat Long auf Kakao (WKN VN76XB) herangezogen werden. Kurzfristige sowie risikofreudige Anleger, die von einem weiter steigenden Kakaopreis ausgehen, können mit einem Hebel von 8,0 überproportional von einem Aufschwung profitieren.

Sollten die Notierungen allerdings wieder unter das Unterstützungsniveau von grob 2.597 US-Dollar unerwartet zurückfallen, so kommt ein Rücklauf zunächst auf den Support von rund 2.400 US-Dollar ins Spiel. In diesem Fall sollten Anleger aber auch auf einen Kurslückenschluss und somit Abgaben auf 2.157 US-Dollar rechnen. Ob dann aber eine schnelle Rückkehr über den aktuellen Widerstand gelingt, bleibt noch abzuwarten.

Kakao-Future (Wochenchart in US-Dollar/Tonne) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Kakao Strategie für steigende Kurse WKN: VN76XB

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,01 - 2,08 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 4,36 Euro

Basiswert: Kakao-Future Juli 2018



akt. Kurs Basiswert: 2.707 US-Dollar/Tonne Laufzeit: endlos

Kursziel: 3.132 US-Dollar/Tonne Faktor: 8,0

Kurschance:

Order über Börse Stuttgart

Faktor-Update: Bayer

Erstes Etappenziel geschafft

Erwartungsgemäß konnte sich die Aktie von Bayer in den vergangenen Handelstagen weiter hochschrauben und sogar einen mittelfristigen Abwärtstrend sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 50 überwinden. Damit liegt die zuletzt vorgestellte Long-Position über das Faktor-Zertifikat Long auf Bayer (WKN VN106P) voll im Plan. An der Long-Strategie wird daher auch weiter festgehalten, trotzdem sollte das Stop-Niveau gemessen am Basiswert nun auf 96,90 Euro nachgezogen werden.

Bayer (Tageschart in Euro) Tendenz:

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.