Kakao-Futures: Steilste Backwardation seit 35 Jahren

Die Preise für an der Future-Börse ICE gehandelten US-Kakao im Frontmonat sind zwischen dem 12. und 19. November um fast 25 Prozent gestiegen. Dies erscheint seltsam angesichts der Tatsache, dass die Nachfrage nach Kakao in der Ära der COVID-19-Pandemie generell schwach ausfiel. Mahldaten sowohl in den USA als auch in Europa unterstreichen diese Schwäche.

Was geht also vor sich?

Anfang dieses Jahres führten die wichtigsten Kakaoproduzenten, die Elfenbeinküste und Ghana, eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 400 US-Dollar pro Tonne Kakao zusätzlich zum kostenlosen Bordpreis (FOB) ein, den sie als „Living Income Differential“ (LID) bezeichnen. Dieser wird für das Wirtschaftsjahr 2020/21 (das im Oktober 2020 begann) angewandt und bleibt für den Rest des Wirtschaftsjahres bestehen (eine neue Gebühr wird im nächsten Jahr beschlossen). Im Wesentlichen zahlen Käufer, die Kakao aus den beiden Ländern über bilaterale Verträge importieren, mehr für den Kakao, um die Armut der Bauern, die die Ernte produzieren, zu verringern.

Die Marktpreise für Kakao verweilen jedoch auf schwachem Niveau, was eine gedämpfte Nachfrage nach diesem Agrarrohstoff in der Zeit der Pandemie widerspiegelt. Diese Schwäche reflektierten auch die bis letzte Woche in New York gehandelten Kakao-Futures-Kontrakte. Einige Käufer haben sich an die New Yorker Börse für Futures-Kontrakte gewandt, um ihren Kakao zu kaufen. Montag, der 16. November, war der erste Tag, an dem die Händler den Gegenparteien mitteilen mussten, dass sie beabsichtigen, eine physische Lieferung anzunehmen, um die am 15. Dezember auslaufenden Kontrakte abzuwickeln. Am Montag, dem 16. November, stieg der Preis für den Kontrakt am 15. Dezember stark an, was darauf zurückzuführen ist, dass der Kontrakt in der vergangenen Woche deutlich unterbewertet war. Dadurch verwandelte sich die Futures-Kurve, die sich am Donnerstag, 12. November, noch in Contango[2] befand, in eine steile Backwardation[3]. Der Zeitpunkt deutet darauf hin, dass die Preisbewegung von kommerziellen Händlern und nicht von Spekulanten vorangetrieben wurde

Abbildung: ICE US Kakao-Futures-Kurven

Quelle: Bloomberg. Orange Linie: 20.11.2020; Rosa Linie: 16.11.2020; Grüne Linie: 12.11.2020

Die X-Achse ist das Fälligkeitsdatum des Futures-Kontrakts und die y-Achse ist der Preis des Kontrakts in US-Dollar/metrische Tonne. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Zudem können alle Anlagen an Wert verlieren.

Während wir beim Kontrakt des Frontmonats Dezember 2020 eine starke Preisbewegung gesehen haben, entspricht der "aktive" Kontrakt und der Kontrakt, der derzeit vom Bloomberg Commodity Cocoa Subindex verfolgt wird, dem Kontrakt vom März 2021. Der Preis für diesen Kontakt ist zwar gestiegen, aber nicht so stark wie der des Kontrakts vom Dezember 2020.

Wie geht es nun weiter?

Bullenszenario: Der ICE-US-Kakao-Vertrag vom März 2021 könnte den gleichen Rückenwind erfahren, wie kommerzielle Käufe die Preise in die Höhe treiben, wenn wir uns dem Liefertermin nähern. Da die Verträge vom Dezember 2020 zur Auslieferung kommen, werden die Lagerbestände weiter abgebaut. Dies trägt dazu bei, dass die Preise vom März 2021 näher an die Preise in Ghana und der Elfenbeinküste heranrücken. Nachrichten über potenzielle Impfstoffe für COVID-19 könnten die Nachfrage nach Kakao im kommenden Jahr erhöhen.

Bärenszenario: Die Kakaonachfrage ist nach wie vor schwach und es könnte einige Zeit dauern, um diese wiederaufzubauen. Wir leben in einer Ära sozialbewusster Verbraucher. Könnte eine Gegenreaktion der Verbraucher die Kakaokäufer davon abhalten, die Lieferung in New York entgegenzunehmen, anstatt direkt in Westafrika zu kaufen?

