Kakao Future: Wo liegen erneute Einstiegschancen?

Der Kakao-Future ist nach einem abermaligen Test seines langfristigen Abwärtstrendkanals vor wenigen Tagen mit einem Ausbruch gescheitert und setzt nun zurück. Die Kursdynamik seit 2017 könnte allerdings noch zu einem verspäteten Ausbruch führen.

Übergeordnet herrscht seit 2011 ein intakter Abwärtstrend beim Kakao-Future, den Tiefpunkt markierte der Agrarrohstoffe jedoch bereits in 2012. Seitdem schwankt der Wert grob seitwärts und sammelt offenbar Kräfte, um über seinen Abwärtstrend zu springen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist Kakao mit einem Ausbruch über die Kursmarke von 2.700 US-Dollar und den dort verlaufenden Abwärtstrend gescheitert, weitere Abgaben dürften sich nun einstellen. Die fortwährenden Ausbruchsversuche bleiben jedoch nicht unbemerkt, ein Kaufsignal könnte sich durchaus zu einem späteren Zeitpunkt einstellen.

Insgesamt bullisch

Um von einem mustergültigen Kaufsignal beim Kakao-Future erfolgreich partizipieren zu können, sollte mindestens ein Kursanstieg über 2.735 US-Dollar abgewartet werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die Jahreshochs aus Ende 2015 bei 2.916 US-Dollar spürbar an, darüber könnte es zurück an die Märzhochs aus 2011 bei 3.036 US-Dollar weiter aufwärtsgehen. Sollte die entsprechende Signallage vorliegen, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP7J79 ausgestattet mit einem Hebel von 16,3 zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich dann auf insgesamt 150 Prozent. Mögliche Auffangstationen findet der Kakao-Future dagegen bei 2.567 US-Dollar, darunter im Bereich von 2.300 US-Dollar vor.

Kakao Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.695 // 2.735 // 2.916 // 3.036 Unterstützungen: 2.567 // 2.400 // 2.300 // 2.215

Fazit

Kaufsignale auf mittelfristiger Basis entstehen erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 2.735 US-Dollar und könnte den Kakao-Future weiter in Richtung der Hochs aus 2011 bei 3.036 US-Dollar weiter aufwärts führen. Durch den Einsatz des vorgestellten Open End Turbo Long Zertifikates WKN VP7J79 entsteht hierdurch eine Rendite-Chance von bis zu 150 Prozent. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee dürfte der Schein am Ende bei 3,83 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 2.567 US-Dollar vorerst allerdings nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,27 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP7J79

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,29 - 1,42 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2.445,00 US-Dollar

Basiswert: Kakao Future KO-Schwelle: 2.445,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.598,00 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,83 Euro Hebel: 16,3

Kurschance: + 150 Prozent Quelle: Vontobel

