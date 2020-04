Kakao Future: Aufwärtstrend verleiht Aufschwung

In den letzten fünf Wochen lief der Kakaopreis im Bereich seiner mehrjährigen Aufwärtstrendlinie grob seitwärts und konnte um 2.183 US-Dollar einen Doppelboden etablieren. Das könnte nun weitere Kapitalzuflüsse bei Kakao auslösen und für eine zwischengeschaltete Rallye sorgen.

Seit Ende 2015 und einem Verlaufshoch bei 3.326 US-Dollar herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend bei Kakao. Den Tiefpunkt markierte der Agrarrohstoffe schon Mitte 2017 um 1.800 US-Dollar und befindet sich seit dem wieder in einer Aufwärtsphase. Zu Beginn dieses Jahres versuchten Investoren den Kakaopreis über seinen mehrjährigen Abwärtstrend anzuschieben, mussten sich aber dem Marktdruck im Februar/März geschlagen geben. Doch im Bereich der unteren Aufwärtstrendlinie konnte der Preisverfall gestoppt werden, im Bereich von 2.183 US-Dollar gelang es sogar einen Doppelboden aufzustellen und die letzte Wochenkerze in einen bullischen Hammer umzuwandeln. Diese Gemengelage offenbart weitere Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer und könnte für eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung in dieser und den folgenden Wochen sorgen.

Trendwende nimmt Form an

Obwohl der Doppelboden im Bereich von 2.183 US-Dollar klar ersichtlich ist, bedarf es für eine nachhaltige Aktivierung eines Kurssprungs über 2.400 US-Dollar. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst in den Bereich von 2.550, darüber sogar an die mittelfristige Abwärtstrendlinie um 2.655 US-Dollar spürbar an und kann entsprechend für ein Long-Investment herangezogen werden. Als Anlageinstrument bietet sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGK4H5 an. Eine Verlustbegrenzung sollte bei Interesse eines Direktinvestments allerdings noch unter den aktuellen Jahrestiefs von 2.183 US-Dollar angesetzt werden. Ein Kursrutsch darunter birgt allerdings die Gefahr eines nachhaltigen Trendbruchs, Abgaben auf 2.077 US-Dollar, darunter auf die Jahrestiefs aus 2017 bei 1.800 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend und würden den übergeordneten Abwärtstrend weiter in die Länge ziehen.

Kakao Future (Wochenchart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.400 // 2.500 // 2.550 // 2.655 Unterstützungen: 2.267 // 2.183 // 2.089 // 2.077

Fazit

Die vorgestellte Handelsidee bezieht sich auf ein kurzfristiges Investment, auf Sicht der nächsten Tage wären oberhalb von 2.400 US-Dollar weitere Zugewinne an 2.550 bzw. 2.655 US-Dollar aus technischer Sicht vorstellbar. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 8,9 ausgestattet der Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGK4H5 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Strategieumsetzung beläuft sich auf glatte 100 Prozent. Zur Orientierung dürfte der Schein dann im Bereich von 4,97 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung angesetzt am Doppeltief und der Kursmarke von 2.180 US-Dollar erfordert hingegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat bei 0,59 Euro. Eine engmaschige Beobachtung bleibt in der aktuellen Marktphase weiterhin unerlässlich!

WKN: DGK4H5

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,41 - 2,44 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.098,79 US-Dollar

Basiswert: Kakao Future 07/2020 (ICE) KO-Schwelle: 2.098,79 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.377,00 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,97 Euro Hebel: 8,92

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: DZ Bank

