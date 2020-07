Kakao: Folgt bald eine deutliche Gegenbewegung?

Durch die Corona-Krise und die daraus resultierenden Einschränkungen, lastet auf den Kakao-Preisen die Befürchtung, dass die Nachfrage nach Kakao langfristig leiden könnte. Doch gerade jetzt bietet sich für antizyklisch-agierende Trader ein interessantes Einstiegsniveau.

Wie auch viele andere Rohstoffe, so musste auch der Kakaopreis - aufgrund der Corona-Krise und den daraus resultierenden Befürchtungen - zuletzt deutlich Federn lassen. Doch die Saisonalität, wie auch das Sentiment zeigen nun an, dass der Preis in Kürze eine Gegenbewegung starten könnte.

Starke saisonale Phase

Der Juli ist aus saisonaler Sicht der stärkste Monat des Jahres für den Kakaopreis. Aber auch der August und der September sind, statistisch gesehen, starke Monate und könnten den Abwärtsdruck stoppen und einen ersten Aufwärtsimpuls einleiten. Doch aufgepasst: Gerade bei Rohstoffen kann es zu langanhaltenden Bodenbildungsprozessen kommen, bevor eine Trendumkehr vollzogen wird. Gerade deshalb erscheint es sinnvoll den Hebel entsprechend klein zu wählen und zunächst nur mit einer kleinen Tranche einzusteigen.

Auch das Sentiment hat sich durch den weiterhin bestehenden Abwärtsdruck weiter eingetrübt. Als Kontraindikator zeigt dieser Vorfilter also eine potenzielle Trendumkehr an, dient jedoch nicht als Timinginstrument. Charttechnisch ist eine starke, breite Unterstützungszone zwischen 1.800 und 2.100 US-Dollar auszumachen. Es bestehen also gute Chancen, dass der Abwärtsdruck zunächst abnimmt und eine potenzielle Gegenbewegung erfolgen wird.

Kakao (Wochenchart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.350 // 2.400 // 2.575 Unterstützungen: 2.112 // 2.000 // 1.800

Fazit

Der Kakaopreis steht aktuell weiterhin unter Druck. Für antizyklisch-agierende Trader, die davon ausgehen, dass die Unterstützuungszone zwischen 1.800 und 2.100 USD halten wird, könnte ein Einstieg nun von Interesse sein, da nun auch eine starke saisonale Phase folgt.

Strategie für steigende Kurse WKN: DGR9PP

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,57 - 4,60 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.648,67 USD

Basiswert: Kakao Future KO-Schwelle: 1.698,39 USD

akt. Kurs Basiswert: 2.164,00 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,00 Euro Hebel: 4,18

Kurschance: + 117 Prozent Quelle: DZ Bank

