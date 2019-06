Kakao: Ausbruch vollzogen, Ziele sind klar

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

In dieser Handelswoche gelang es Käufern endlich beim Agrarrohstoff Kakao ein lange herbeigesehntes Kaufsignal mit einer großen positiven Wochenkerze zu aktivieren. Diese Ausbruchsbewegung kann von sofort an – wenn nicht schon getan – auf der Long-Seite nachgehandelt werden.

Käufer scheiterten immer wieder an der Marke von 2.554 US-Dollar, die letzten charttechnischen Besprechungen zu diesem Wert haben Anlegern enorme Nervenstärke abverlangt. Die letzte Besprechung fand am 6. Juni 2019: - Kakao: „Bleiben Sie dran“- satt, in der rechtzeitig auf einen möglichen Ausbruch hingewiesen wurde. Nun wurde das lange ersehnte Kaufsignal endlich etabliert und brachte ein Kursplus von gut 3,65 Prozent allein in dieser Woche hervor. Die nächsten Ziele können unverändert aus der letzten Analyse übernommen werden, wenn nicht ein Einstieg über entsprechende Long-Instrumente bereits erfolgt ist. Als nächste Anlaufstelle ist das Niveau von 2.628 US-Dollar zu benennen, darüber die Marke von rund 2.710 US-Dollar. Bei anhaltender Stärke könnten sogar noch einmal die Jahreshochs aus 2018 bei 2.846 US-Dollar angesteuert werden, allerdings gestaltet sich dieses Niveau als ein recht ambitioniertes Ziel. Noch immer gibt es aus fundamentaler Sicht eine Kakaoüberproduktion, Anleger sollten entsprechend vorsichtig vorgehen.

Kakao (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

2.570 // 2.628 // 2.710 // 2.831

Unterstützungen:

2.500 // 2.460 // 2.454 // 2.400



Fazit

Als Einstiegsvoraussetzung für ein Long-Investment galt ein Mindestkakaopreis von deutlich über 2.454 US-Dollar – dies ist jetzt der Fall. Hierdurch lässt sich nun auf einen Anstieg an 2.846 US-Dollar über das bekannte Open EndTurboLong (WKN MC0VTP) setzen. Mit einem aktuellen Hebel von 5,9 ergibt sich eine Renditechance von weiteren 66 Prozent, das CRV mit einem Stopp im Basiswert liefert einen Wert von 2,5 zu 1. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert jetzt um das Niveau von unter 2.450 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,76 Euro. Ein Ziel nach oben könnten die Jahreshochs aus 2017 bei 2.846 US-Dollar darstellen, dann sollte der Schein bei etwa 6,28 Euro notieren.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC0VTP

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,76 – 3,79 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

2.121,05 US-Dollar

Basiswert:

Cocoa Future Sep19

KO-Schwelle:

2.121,05 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

2.562,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

6,28 Euro

Hebel:

5,90

Kurschance:

+ 66 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

