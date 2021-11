Kaffee: Die dunkle Jahreszeit

Die letzten Jahren über lief beim Kaffee-Future eine Bodenbildungsphase ab, diese konnte Mitte dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen werden und brachte dynamische Gewinne an die Höchststände aus Ende 2016 hervor. Noch scheint die Rallye jedoch nicht am Ende angelangt zu sein, investierte Anleger sollten ihre Stopps aber merklich nachziehen.

Nach einem mehrere Jahre anhaltenden Abwärtstrend bis auf ein Niveau von rund 94,00 US-Cents bis Anfang 2019 setzt eine volatile Seitwärtsbewegung ein, schnell kristallisierte sich hierbei eine ausgeprägte Bodenbildungsphase heraus. Mitte dieses Jahres gelang es schließlich die notwendige Triggermarke für eine Trendwende bei grob 144,40 US-Cents zu überwinden und damit ein Kaufsignal zu etablieren. Dieses reichte in der abgelaufenen Handelswoche bis an die Hochs aus Ende 2016 und 221,21 US-Cents aufwärts, auch konnte auf Wochenschlusskursbasis die Barriere um 203,15 US-Cents erfolgreich überwunden werden. Angesichts der Kaufdynamik könnte es darüber weiter in den Bereich der Höchststände aus 2014 aufwärtsgehen, allerdings sollten investierte Anleger jetzt nicht vergessen, ihre Stopps merklich nachzuziehen.

Scharfe Korrekturen einplanen!

Obwohl das Chartbild fast für ein Direktinvestment mit Zielen bei 240,00 und darüber 280,00 US-Cents beim Kaffee-Future einlädt, sollten Investoren mit kurzzeitigen Zwischenkorrekturen rechnen. Diese könnten zeitweise auf 203,15 und darunter sogar glatt 190,00 US-Cents abwärts reichen. Derartige Korrekturen würden sich bestens für einen Long-Einstieg mit besagten Zielen anbieten, investierte Anleger sollten ihre Stopps nun mindestens auf 190,00 US-Cents hochziehen. Geht es dagegen unter 176,85 US-Cents mit dem Future abwärts, würden Abschläge auf die Unterstützung um 160,30 und den dort verlaufenden EMA 50 drohen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 221,20 // 229,50 // 240,00 // 243,45 US-Cents Unterstützungen: 203,15 // 191,30 // 176,85 // 171,60 US-Cents

Fazit

Oberhalb von 221,20 US-Cents steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Zugewinne an 229,50 und darüber 240,00 US-Cents merklich an. Ein weiteres Ziel lässt sich sogar um 280,00 US-Cents für den Kaffee-Future ableiten, jedoch nicht ohne längere Korrekturphase. Die Zugewinne allein aus diesem Jahr betragen bereits 74 Prozent! Idealer Einstiegspunkt für ein erneutes Investment wäre der Bereich zwischen 180,00 und 190,00 US-Cents. Dazu könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV37C5 ausgestattet mit einem Hebel von 4,5 zum Einsatz kommen. Vom aktuellen Kursniveau aus bis zum letzten Kursziel ergibt sich somit eine Renditechance von 120 Prozent, entsprechend dürfte der Wert des Scheins auf 9,38 Euro zulegen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV37C5

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,24 - 4,25 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,73318 US-Dollar

Basiswert: Kaffee-Future KO-Schwelle: 1,73318 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 219,55 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 9,38 Euro Hebel: 4,5

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Vontobel

