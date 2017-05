Kaffee: Saisonal schwacher Juni?

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Nachdem sich der Kaffeepreis bereits seit November letzten Jahres unter einer fallenden Gerade als Widerstand befindet, welche die Notierungen erst im April noch einmal bestätigten, kann sich zusammen mit der Saisonalität weiteres Abwärtspotenzial ergeben, dass Kaffee bis zu den Anfang 2016 erreichten Tiefs um 120 US-Cents führen könnte. Ein anderes Chartbild würde sich dagegen erst ergeben, wenn die Notierungen über das markante Verlaufstief von Ende Dezember um 134,10 US-Cents ansteigen würden, zumal sie dann auch die fallende Gerade vorheriger Hochs unter sich lassen würden, die aktuell um 137 US-Cents beschrieben werden kann. Bereits zuletzt erreichte der Kaffeepreis mit den beiden Tiefs von Ende April und Ende Mai um 126 US-Cents den tiefsten Stand seit Anfang 2016. Saisonal gesehen kann sich für die Notierungen im Juni eine deutlich nachlassende Tendenz ergeben, die erst ab Mitte bis Ende des Jahres wieder von übergeordnet steigenden Notierungen abgelöst werden kann.

Kaffee Future (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN868S) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Kaffeepreis ausgehen, mit einem Hebel von 7,7 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 135,10 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,10 Euro. Für fallende Notierungen bei Kaffee könnte sich ein Ziel um 120 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 2 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: VN868S

Akt. Kurs: 1,51 - 1,56 Euro

Basispreis: 147,40 US-Cents



KO-Schwelle: 143,40 US-Cents



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Vontobel

Basiswert Kaffee Future

Kursziel: 2,50 Euro

Kurschance: 60 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.