Kaffee-Future: Noch auf hohem Niveau

Ungewöhnlich zähe Dürrephasen in ganz Südamerika sowie eine weltweit stockende Logistik in den letzten Monaten haben sichtlich den Kaffeepreis befeuert, seit den Tiefs aus Mitte 2020 hat sich der Kaffeepreis mehr als verdoppelt. Aktuell notiert der Future allerdings an einer sehr hohen Hürde und könnte daran immer noch zur Unterseite abprallen.

In den Jahren 2019/2020 und 2021 wurde im Kaffee-Future im Bereich zwischen 97,40 und 144,40 US-Cents eine volatile Bodenbildungsphase nach einem vorausgegangenen Abwärtstrend vollzogen und Mitte dieses Jahres auch erfolgreich abgeschlossen. Nur wenig später schossen die Notierungen regelrecht hoch und konnten sich über zahlreiche Widerstände wie beispielsweise das Niveau bei 203,15 und die Verlaufshochs aus 2016 bei 221,20 US-Cents hinwegsetzen. Am Horizontalwiderstand um 250,00 US-Cents beißen sich Käufer jedoch die Zähne aus, diese Kurszielprojektion könnte durchaus noch für größere Gewinnmitnahmen genutzt werden. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun enger abgesichert werden.

Ziemlich ausgereizt

Obwohl sich derzeit noch keine echten Umkehrsignale einstellen wollen, sollten Investoren im Bereich von 250,00 US-Cent beim Kaffee-Future Vorsicht walten lassen. Erste Anzeichen für eine Konsolidierung würden sich unter einem Niveau von mindestens 230,00 US-Cent ergeben, Rückläufer auf 221,20 und in den Bereich der Unterstützung von 203,15 US-Cents kämen dann in Betracht. Gelingt es einen Wochenschlusskurs oberhalb von mindestens 259,40 US-Cents zu etablieren, wäre eine unmittelbare Rallyefortsetzung an die Hochs aus 2014 um 280,00 US-Cents vorstellbar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 250,00 // 259,30 // 265,90 // 280,00 US-Cents Unterstützungen: 241,20 // 228,85 // 221,20 // 203,15 US-Cents

Fazit

Unter einem Niveau von mindestens 230,00 US-Cents steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine gesunde Konsolidierung zurück auf 221,20 und darunter 203,15 US-Cents merklich an. Wer ebenfalls auf die Seite der Bären kurzzeitig wechseln möchte, kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX2ABR nutzen und dabei eine Rendite von 120 Prozent bei vollständiger Umsetzung der Idee erzielen. Ziel des Scheins läge in diesem Szenario bei 4,15 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 243,50 US-Cents nicht unterschreiten, daraus leitet sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,56 Euro ab.

Strategie für fallende Kurse WKN: VX2ABR

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,76 - 1,81 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2,589 US-Dollar

Basiswert: Kaffee-Future KO-Schwelle: 2,589 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 246,75 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,15 Euro Hebel: 11,3

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Vontobel

