Kaffee Future: Lagerbestände geschrumpft

Die Kaffeepreise haben sich zuletzt wieder leicht erholt, besonders nach einer Neubewertung der internationalen Kaffeeorganisation ICO und der Prognose für den Überschuss 2018/19. Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart sogar einen potenziellen Dreifachboden.

Nicht zuletzt stützt die etwas stärkere Währung (brasilianischer Real) des größten Kaffeeexporteurs Brasilien die Kaffeepreise, besonders ermutigend sieht der Preisverlauf seit 2011 aber trotzdem nicht aus. Seit diesem Zeitpunkt beherrscht ein einsamer Abwärtstrend das Kursgeschehen und drückte die Preise für ein Pfund auf unter 100 US-Cent auf gerade einmal 89,50 US-Cent in diesem Jahr abwärts. Jedoch machte sich in diesem Bereich zugleich eine deutliche Gegenwehr von Käufern breit, die auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten könnte. Diese präsentiert sich aktuell in einem Dreifachboden, für einen erfolgreichen Abschluss müssen Bullen aber noch merklich nachlegen. Zudem schränkt noch der seit 2011 bestehende Abwärtstrend das Kurspotenzial merklich ein. Ein Anfang wurde aber gemacht.

Dreifachboden gibt Hoffnung

Nach technischen Maßstäben könnte nun ein vorläufiges Ende der Korrektur bevorstehen und kurzzeitiges Aufwärtspotenzial zunächst an den 50-Wochen-Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 106,29 US-Cent hervorbringen. Für einen erfolgreichen Abschluss des Bodens und damit verbundenen Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend müsste hingegen das Niveau von mindestens 114,05 US-Cent überwunden werden. Dann könnten rasch Kursgewinne bis an die darüber gelegene Widerstandszone von grob 136,00 US-Cent folgen und ein Investment sehr viel risikoärmer machen. Für beide Fälle eignet sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1QBU, über das überproportional an einem steigenden Kaffeepreis partizipiert werden kann. Als Verlustbegrenzung sollten die jüngsten Tiefstände bei 89,50 US-Cent jedoch noch nicht überschritten werden. Ein Rückfall unter dieses Niveau würde hingegen einen weiteren Preissturz auf rund 80,00 US-Cent forcieren.

Kaffee Future (Wochenchart in US-Cent/lb) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 102,90 // 106,29 // 110,00 // 114,05 Unterstützungen: 97,25 // 95,20 // 89,50 // 85,30

Fazit

Um ebenfalls von einem steigenden Kaffeepreis zu partizipieren, können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1QBU zurückgreifen. Ein Anstieg an 114,05 US-Cent ist zunächst noch spekulativ, ein Ausbruch darüber dürfte jedoch den Stein erst richtig ins Rollen bringen und weitere Gewinne an 136,00 US-Cent forcieren.Hierdurch ergibt sich ein Gesamtrenditepotenzial von 55 Prozent. Als Verlustbegrenzung sollte der Agrarrohstoff noch unter den letzten Tiefs von 89,50 US-Cent abgesichert werden, dass ein sehr attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1,8 zu 1 ergibt. Ziel des Scheins wurde mit 0,78 Euro berechnet, das Stoppniveau knapp unter den Septembertiefs macht einen Ausstiegskurs von 0,35 Euro erforderlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE1QBU

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45 - 0,50 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,968 US-Dollar

Basiswert: Kaffee Future 12/2019 KO-Schwelle: 0,968 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 100,55 US-Cent Laufzeit: Open End

Kursziel: 0,78 Euro Hebel: 18,47

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

