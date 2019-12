Kaffee Future: Der Abwärtstrend wackelt!

Zu Beginn dieser Handelswoche trauen sich bullische Marktteilnehmer endlich aus ihrer Deckung hervor und drückten Kaffee über den langfristigen Aufwärtstrend hoch. Außerdem wird dadurch der in 2019 aufgebaute Doppelboden weiter gefestigt und gibt mittelfristig die Richtung des Kaffeepreises vor. Auf diese historische Trendwende könnte man durchaus mit sukzessiven Long-Positionen antworten.

Der Kaffeepreis entwickelt sich weiterhin positiv, in dieser Woche trauen sich Käufer aus ihrer Deckung hervor und treiben den Preis für ein Pfund des schwarzen Rohstoffs über das äußerst wichtige Kaufniveau von 114,00 US-Cents aufwärts. Damit könnte der seit 2011 und einem Verlaufshoch bei 386,60 US-Cents bestehende Abwärtstrend endlich ein Ende finden und in eine mittelfristige Trendwende münden. Die Chancen hierfür stehen nach charttechnischen Aspekten vergleichsweise gut, nachdem Käufer in diesem Jahr im Bereich von 89,50 US-Cents bei Kaffee einen eindeutigen Doppelboden etablieren konnten. Doch sollten auch die nun bevorstehenden Hürden nicht außer Acht gelassen werden, weshalb an dieser Stelle durchaus ein längeres Engagement von über einem Jahr in Erwägung gezogen werden muss. Auf kurzfristiger Basis sind einige Hürden aus dem Weg geräumt worden und können sogleich für beide Zeithorizonte benutzt werden. Allerdings sollte auch die fundamentale Seite nicht aus den Augen geraten, die Ernteerträge spielen eine überragende Rolle bei der zukünftigen Preisgestaltung.

Entwende möglich

Solange der Kaffeepreis oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 110,00 US-Cents notiert, sind auf Sicht den nächsten Wochen weitere Kursgewinne bis in den Bereich von zunächst 121,00 US-Cents vorstellbar. Bei einem Kursanstieg an die mittel- bis langfristige Hürde von 136,00 US-Cents und zugleich den 200-Wochen-Durchschnitt knapp darüber kann bereits eine ordentliche Rendite erzielt werden. Hierzu bietet sich beispielsweise ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE3PJQ an. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte aber den 50-Wochen-Durchschnitt zunächst noch nicht übersteigen, nach einem derart wichtigen Anstieg der Notierungen kommt es sehr häufig zu Rücksetzern zurück auf das Niveau der Althürde und einem Test des Ausbruchsniveaus. Sollte der Kaffeepreis jedoch unerwartet wieder unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 105,93 US-Cents zurückfallen, könnte dies hingegen ein Indiz für eine Schwächephase der Bullen mit entsprechend bärischen Ansetzen darstellen. Rückläufer zurück an die Verlaufstiefs aus Mitte dieses Jahres um 89,50 US-Cents sollten in diesem Fall zwingend einkalkuliert werden. Ein Bruch dieser Marke bedeutet eine unmissverständliche Fortsetzung des langfristigen Abwärtstrendkanals.

Kaffee Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 120,20 // 121,00 // 124,45 // 130,70 Unterstützungen: 114,45 // 110,00 // 105,93 // 100,00

Fazit

Der Wochenbeginn präsentiert sich beim Kaffee Future durchaus freundlich und kann unter spekulativen Anlegern bereits für erste Long-Positionierungen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE3PJQ genutzt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 105,93 US-Cents gemessen am Basiswert jedoch noch nicht überschreiten. Sollte sich der Kaffeepreise wie erwartet in Richtung 136,00 US-Cents ohne einen Rücksetzer unter den blau eingezeichneten EMA 50 entwickeln, bestünde die Chance auf eine Rendite von bis zu 96 Prozent über das vorgestellte Zertifikat. Ein sinnvoller Ausstiegskurs gemessen am gewählten Schein ergibt dann einen Wert von 0,50 Euro. Orientierungshalber dürfte der Schein bei vollständiger Strategieumsetzung um 3,21 Euro herum notieren.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE3PJQ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,59 - 1,64 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,049 US-Dollar

Basiswert: Kaffee Future KO-Schwelle: 1,049 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,1800 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,21 Euro Hebel: 6,5

Kurschance: + 96 Prozent Quelle: Vontobel

